Un corso gratuito per avviare e gestire strutture turistiche extra-alberghiere: l’iniziativa a Castellabate

Il Comune di Castellabate, in collaborazione con il Dipartimento di Studi e Ricerche turistiche e di sviluppo territoriale dell’Università popolare Georg Hegel, ha organizzato un corso gratuito di formazione per avvio e gestione delle strutture turistico-ricettive extra-alberghiere. Il corso, della durata di trenta ore, si svolgerà in presenza presso la Sala Fierro di San Marco e sarà tenuto dal Professor Raffaele Palumbo, esperto nel settore turistico.

L’obiettivo del corso per gestione di strutture ricettive

L’obiettivo del corso è quello di fornire un valido supporto ai piccoli imprenditori di Castellabate, offrendo loro gli strumenti necessari per avviare e gestire al meglio le loro attività di ospitalità.

In particolare, il corso si concentrerà sulla gestione delle case vacanze, dei bed and breakfast e degli affittacamere, fornendo consigli e suggerimenti per garantire un’esperienza di soggiorno unica e piacevole ai turisti che scelgono di trascorrere le proprie vacanze a Castellabate.

Le lezioni

Le lezioni si svolgeranno dal 13 marzo 2023 e si terranno ogni giorno dalle ore 15:00 alle ore 18:00. Il corso è aperto a tutti coloro che desiderano iscriversi e si prefigge di offrire un’opportunità di crescita e sviluppo professionale nel settore turistico.

Per iscriversi, è possibile scaricare l’apposito modulo dal sito istituzionale del Comune di Castellabate, all’indirizzo www.comune.castellabate.sa.it.

L’organizzazione di questo corso di formazione rappresenta un importante passo avanti nella valorizzazione del patrimonio turistico del territorio, offrendo un’opportunità di crescita e sviluppo per i piccoli imprenditori locali.

Grazie alla collaborazione con l’Università popolare Georg Hegel, il Comune di Castellabate dimostra la propria attenzione alle esigenze dei propri cittadini e la volontà di investire nella formazione professionale, offrendo loro le competenze necessarie per sviluppare al meglio il proprio business nel settore turistico.