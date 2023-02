Giochi per bambini “speciali” con difficoltà motorie e cognitive: ecco il dono di un Comune del Vallo di Diano

L’attenzione verso l’inclusione e l’accessibilità per tutti, è una questione importante che non può essere trascurata, soprattutto quando si parla di scuole e di bambini con fragilità motorie e cognitive.

L’iniziativa di Sant’Arsenio

È per questo motivo che l’amministrazione comunale di Sant’Arsenio ha deciso di fare un gesto importante verso le scuole del paese, donando dei giochi specifici per questi bambini.

La consigliera comunale Annamaria Mazzariello, con delega alla scuola, ha consegnato i giochi alle responsabili dei plessi scolastici dell’infanzia, della primaria e della secondaria di primo grado. Grazie a questi nuovi giochi, i bambini con fragilità motorie e cognitive avranno la possibilità di giocare e divertirsi come gli altri bambini, ma soprattutto di poter sviluppare le proprie capacità in un ambiente inclusivo ed accogliente.

Una panchina “speciale”

Ma non è tutto: durante la stessa mattinata, alla presenza del sindaco Donato Pica e degli altri componenti dell’amministrazione comunale, è stata installata una panchina “speciale” in Piazza dei Padri Domenicani. Questa panchina è stata pensata per permettere alle persone con disabilità motorie di sedersi e godere della bellezza della piazza antistante le scuole elementari, allo stesso modo dei propri amici e delle proprie amiche.

Le finalità

Si tratta di un gesto importante che dimostra l’attenzione e la sensibilità dell’amministrazione comunale di Sant’Arsenio verso la inclusione e l’accessibilità.

Un gesto che, siamo sicuri, verrà apprezzato non solo dai bambini con fragilità motorie e cognitive e dalle loro famiglie, ma da tutta la comunità del paese. La speranza è che questo esempio possa essere seguito anche in altri comuni italiani, in modo da creare un mondo sempre più inclusivo ed accogliente per tutti.