Frana nel centro storico di Campagna, un milione per i lavori

Dopo la frana del costone roccioso che la scorsa settimana aveva interessato il territorio del Comune di Campagna e le conseguenti polemiche, è di poco fa la notizia che i lavori di messa in sicurezza dei costoni rocciosi nel Centro Storico in località Santa Lucia saranno cantierizzati a breve con un importo di circa 1.000.000.

La parole del sindaco

“Dopo aver messo in sicurezza con 2.500.000 i costoni rocciosi a ridosso dell’ingresso nel Centro Storico ( e lungo la provinciale per Piazza d’Armi), sono stati consegnati i lavori relativi ai costoni recentemente interessati da una frana” – spiega il Sindaco Roberto Monaco – “Si tratta di una zona molto vulnerabile, indicata, per buona parte, come zona rossa dall’Autoirità di bacino. In tal modo, per la messa in sicurezza del Centro Storico, in questi anni, si sono investiti circa 3.500.000 di euro, con una attenzione mai verificatasi prima”.

Gli interventi

Una settimana fa dei massi caddero sulla carreggiata rischiando di colpire qualcuno, pedoni o automobilisti in transito in zona. Immediata la programmazione di opere di messa in sicurezza per l’area del centro storico.

Continua l’azione amministrazione sotto la guida del Sindaco Monaco, in attesa dell’elezione del suo successore.