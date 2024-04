Frana a Casal Velino, il consigliere Del Sorbo: “Intervento urgente per scongiurare il pericolo”

La frana che interessa la SP 267 in località Piani di Casal Velino, al km 47, desta preoccupazione. Il consigliere provinciale Giuseppe Del Sorbo denuncia la situazione di stallo e l’inerzia delle istituzioni competenti.

Il rischio per la pubblica incolumità

I fenomeni di smottamento del costone marino, iniziati a maggio 2023 a causa di mareggiate intense e piogge abbondanti, minacciano la stabilità della strada provinciale. Un sopralluogo dei Vigili del Fuoco ha confermato il pericolo di dissesti, con possibili danni a persone e cose e l’interruzione del traffico veicolare.

L’intervento della Prefettura e l’inazione delle istituzioni

La Prefettura di Salerno è intervenuta sulla vicenda, sollecitando l’intervento del Sindaco di Casal Velino, della Provincia di Salerno e della Regione Campania per tutelare la pubblica e privata incolumità. Tuttavia, ad oggi non sono state adottate misure concrete per risolvere la situazione.

La frana ha inoltre causato il blocco delle attività di uno stabilimento balneare, con ripercussioni negative sull’economia locale.

L’appello del consigliere Del Sorbo

“È inaccettabile che si continui a tergiversare di fronte a un pericolo così concreto” – afferma il consigliere Del Sorbo. “L’Ente Provincia deve assumersi la responsabilità di intervenire tempestivamente per mettere in sicurezza la zona e scongiurare il peggio. Non possiamo permettere che la salute dei cittadini e la loro attività lavorativa siano messe a rischio da una frana annunciata.“

La discussione in Consiglio Provinciale

Del Sorbo annuncia che la questione sarà discussa in Consiglio Provinciale: “È necessario fare chiarezza sulle responsabilità e attivare immediatamente un piano di intervento per la messa in sicurezza della SP 267.“