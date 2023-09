Forza Italia a Paestum per celebrare Silvio Berlusconi e rilanciarsi

Forza Italia si prepara a tre giorni di festa e riflessione a Paestum. La manifestazione, che si svolgerà dal 29 settembre al 1 ottobre, è stata organizzata per celebrare la figura di Silvio Berlusconi, fondatore e leader del partito, scomparso lo scorso 29 marzo.

Tajani: “Berlusconi è un leader che dura nel tempo”

Il segretario di Forza Italia, Antonio Tajani, ha spiegato il senso del “Berlusconi Day”, che aprirà la tre giorni: “I grandi leader durano di più della loro vita terrena”, ha detto. “Il ricordo di Berlusconi che faremo il 29 sarà non nostalgico, ma di una persona che ha indicato un percorso della politica italiana. Ecco perché vogliamo far sì che la grande storia che lui ha costruito possa essere prodromica a un grande futuro di libertà”.

Tajani ha anche confermato che la tre giorni era già stata organizzata prima della morte di Berlusconi, e che il partito ha deciso di confermarla per valorizzare il ricordo del suo leader.

Un programma ricco di ospiti

Il programma della tre giorni è ricco di ospiti. Per venerdì 29 settembre sono previsti gli interventi di Antonio D’Amato, Flavio Cattaneo, Adriano Galliani, Rita Dalla Chiesa, Katia Ricciarelli e Albano.

La giornata di sabato 30 settembre sarà dedicata alle donne, con un focus sui femminicidi. Si parlerà anche di tasse, lavoro, giustizia, politica industriale e infrastrutture.

Nella giornata conclusiva di Domenica interverrà Roberta Metsola.

Tra gli ospiti “di grande prestigio” anche Antonio Patuelli, Luigi Sbarra (Cisl), Sallusti che parlerà di giustizia con ministro Sisto, il presidente di Trenitalia, il ministro Zangrillo e Matteo del Fante Ad di Poste, il ministro Bernini, gli esponenti del governo saranno tutti presenti.

Forza Italia punta a rilanciarsi

La tre giorni di Paestum è un’occasione importante per Forza Italia per rilanciarsi dopo la morte di Berlusconi. Il partito è in difficoltà nei sondaggi e ha perso terreno rispetto a Lega e Fratelli d’Italia.

La manifestazione, che si svolgerà in una delle città più belle d’Italia, è un’occasione per Forza Italia per mostrarsi unita e compatta, e per lanciare un messaggio di rinnovamento.