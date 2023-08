“Food Experience Festival”, a Bellosguardo il festival dell’esperienza gastronomica

Venerdì 18 agosto, dalle ore 18, si terrà a Bellosguardo Food Experience Festival, un evento che celebra l’enogastronomia locale, che promuove le migliori attività produttive del territorio e che spinge le aziende, gli imprenditori e le istituzioni a dialogare per ideare nuovi progetti che facciano crescere le realtà dellentroterra. Gli Alburni diventano, così, un incubatore, un luogo di confronto costante e costruttivo sui temi dello sviluppo, dellinnovazione e della valorizzazione locale. Le tematiche attuali legate all’agricoltura, alla meccanizzazione dei processi e all’industrializzazione, sono di fondamentale importanza per qualunque realtà. Food experience festival aprirà, infatti, con il convegno Semi di Futuro, nellaula consiliare del Comune di Bellosguardo, e che vedrà protagonisti esperti ed istituzioni per discutere di questi argomenti cruciali. Food experience festival è una manifestazione organizzata dallassociazione Remain, un gruppo libero, apolitico e senza scopo di lucro che nasce dal desiderio di condividere energie nuove e positive, rivolte soprattutto al mondo dei giovani che credono nellimportanza delle comunità dellentroterra, in questo caso del territorio degli Alburni.

Gli obiettivi

L’obiettivo dell’incontro è di promuovere pratiche virtuose nell’industria, un settore complesso, in cui l’organizzazione e la formazione dei lavoratori sono fattori chiave per lo sviluppo. “Semi di Futuro” rappresenta un elemento trainante di un ambizioso progetto, volto a ripristinare la centralità dello sviluppo industriale, turistico e sociale attraverso investimenti in loco da parte di aziende già consolidate della Piana del Sele, ad esempio, che vedono i piccoli borghi agricoli ancora come luoghi produttivi importanti. Nuove occasioni di investimento che rappresenterebbero un motore non solo per le aziende che investono ma anche per lo sviluppo della ricchezza locale.

L’ipotesi si concentra sulla valorizzazione del territorio attraverso sinergie ed economie di scala, favorendo la collaborazione tra ricerca e sistema produttivo per stimolare l’innovazione tecnologica. L’obiettivo è sviluppare le produzioni esistenti e attrarre nuove iniziative industriali e imprenditoriali.

Gli interventi

Il convegno, moderato dalla giornalista Romina Rosolia, vedrà la partecipazione di importanti figure, tra cui Franco Alfieri, Presidente della Provincia di Salerno, Giuseppe Parente, sindaco di Bellosguardo, Elio Guadagno Sindaco di Ottati, Carmine Casella, Presidente dell’Unione dei Comuni e Sindaco di Felitto, Cono Vincenzo, Vice direttore Bcc Montepruno, Noemi Mauro, Bcc Capaccio, Lucio Durso, Durso SRL, Alberico Durso, Dari Ecomeccanica, Iolanda Busillo, Azienda Agricola Iolanda Busillo, Angelo Giuliano, Azienda Agricola Sante Giuliano e Giuseppe Croce, Tenuta Nonno Luigi.

Tra gusti e sapori

Al termine del convegno verrà inaugurata l’area food con gli espositori locali che presenteranno le loro prelibatezze gastronomiche, offrendo un’ampia varietà di gusti e sapori da scoprire e apprezzare. La degustazione dei piatti sarà accompagnata da uno spettacolo musicale a cura della violinista Helena Caminiti e del sassofonista Orazio di Cosimo. In chiusura, dopo la mezzanotte, si ballerà con Dj Erika Peduto.