Medici trasferiti dalle aree interne a Capaccio: Saut di Bellosguardo resta senza personale

Assistenza a rischio nel comprensorio alburnino. Dal prossimo 7 luglio, infatti, il personale in servizio presso la Guardia Medica locale sarà trasferito presso il Psaut di Capaccio Paestum, andranno ad integrare il personale esistente. Un’esigenza nata dalla necessità di far fronte alla carenza di personale, già segnalata dalla città dei templi, soprattutto in un periodo come quello estivo in cui c’è un aumento esponenziale delle presenze sul territorio.

Il provvedimento

Il provvedimento porta la firma del dirigente del settore Emergenza – Cot 118 dell’Asl Salerno.

Sulla vicenda ha espresso il suo pensiero anche il coordinatore di Forza Italia per la Valle del Calore salernitano e gli Alburni, Pino Palmieri.

«Dal prossimo 7 luglio i medici del Saut di Bellosguardo, che comprende come territorio anche Roscigno, saranno trasferiti a Capaccio, per cui – sottolinea Palmieri – tutti i comuni serviti dal suindicato presidio resteranno senza medico. Avranno una postazione con solo l’autista e l’infermiere.

Mentre si celebra l’ennesimo convegno per il rilancio delle aree interne, si consuma l’ennesimo assassinio nella sanità pubblica. Vergogna».

Il precedente

Anche in passato l’Asl ha trasferito per la stagione estiva i medici dalle aree interne a quelle costiere per far fronte all’aumento di presenze. In questo modo, però, diverse aree sono rimaste prive di assistenza.