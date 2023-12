Focus Promozione: l’Ebolitana si prende la testa del girone D

Al termine della giornata 14 del girone D di Promozione, l’Ebolitana guadagna il vertice della classifica. A favorire i Biancoazzurri la sconfitta dell’Altetico San Gregorio sul campo della Virtus Junior Stabia Friends. Bene anche la Battipagliese che resta in zona playoff dopo la netta vittoria per 4 a 1 contro la Sanverinese.

Blitz al vertice

L’Ebolitana vince con 2 reti a 1 contro l’Altletico Pagani e porta a termine l’inseguimento nei confronti dell’Atletico San Gregorio. La gara si mette subito in discesa grazie alla rete del solito Taddeo. Nella ripresa trova il raddoppio il neo-acquisto Spica, che inaugura il suo esordio con la nuova maglia.

Nel finale l’Atletivo Pagani accorcia sugli sviluppi di calcio d’angolo, ma non riesce a trovare il guizzo giusto per il pareggio. “È da agosto, da quando abbiamo iniziato la preparazione, che pensiamo di poter arrivare al vertice. Abbiamo una società attenta che non fa mancare nulla ai calciatori. Il difficile però viene adesso, perché talvolta è piu facile inseguire che essere inseguiti.” Così il ds dell’ebolitana Francesco Garofalo ai nostri microfoni.

Battipagliese travolgente allo stadio “Provenza”

Bianconeri che si fanno sorprendere ad inizio partita dagli ospiti che trovano in vantaggio con Del Sorbo dopo undici giri di lancette al termine di una bella azione corale ma che non demordono e cominciano a macinare occasioni da rete.

Su Buonocore, Paciello e Olmos è sempre Genovese a dire di no con tre super interventi. Il piplet ospite, però, non può nulla sul tap in ravvicinato di Buonocore su cross basso di Mancino. Nella ripresa la Battipagliese mette le cose in chiaro e in quattro minuti chiude la partita: prima il colpo di testa in controtempo di Paciello e poi la conclusione dalla distanza bellissima di Olmos. E’ la svolta del match. La Sanseverinese subisce il colpo ed letteralmente dal campo; la Battipagliese amministra e ha tre limpide occasioni da rete (due con Buonocore e una con Picaro) prima di calare il poker definitivo con Picaro nell’ultimo dei quattro minuti di recupero su assist perfetto di Dalmiro Gaeto