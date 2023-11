Finanziamenti e incentivi per giovani e non: ad Acquavella il convegno dei beni demaniali

“Tracciamo il nostro futuro”, è con questo slogan che i Beni Demaniali di Acquavella presentano un interessante convegno che si terrà questo venerdì 10 novembre. Al centro del dibattito importanti finanziamenti disponibili per giovani e meno giovani di età compresa tra i 18 e 56 anni.

“Resto al Sud”

L’evento si terrà alle ore 17:00 presso la nuova sede dei Beni Demaniali, da poco inaugurata, e attiva con vari uffici, nei giorni martedì e venerdì. Un incontro pubblico al quale, dopo i saluti iniziali da parte del neo Presidente Adelmo Cammarota, affiancato da tutti i componenti del Comitato, prenderanno parola il Dott. Roberto D’Elia Pres. Ass. FenImprese Napoli e la Dott.ssa Susanna Cirillo Referente progetti “Io Resto al Sud”. L’agevolazione “Resto al Sud, introdotta dal D.L. 91/2017, sostiene la nascita e lo sviluppo di nuove attività imprenditoriali e libero professionali nelle regioni del Mezzogiorno.

Le parole del Presidente

“Con il convegno di venerdì, si apre un ciclo molto importante per l’Ente Beni Demaniali di Acquavella, che ha come scopo primario quello di portare a conoscenza, di tutti i suoi cittadini e di chi vorrà essere presente, importanti misure che non possono far altro che agevolare la condizione economica di tante piccole realtà del territorio. Nei nostri nuovi uffici infatti, sono previsti sportelli multifunzionali a sostegno di chiunque vorrà usufruirne. L’incentivo in questione, ad esempio, consiste in finanziamenti al 100% per ogni richiedente di cui 50% a fondo perduto e il restante 50% con prestito agevolato. Sono convito – continua il Presidente – che gli amministratori dell’Ente abbiano l’obbligo morale di provarci e di aiutare tutti ad approcciarsi in modo semplice a queste importanti risorse”.