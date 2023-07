Feldi Eboli, il ritorno di Patias: “Si torna sempre dove si è stati bene”

La SSD Feldi Eboli è lieta di annunciare l’ingaggio di Alessandro Patìas, il pivot torna a vestire la maglia delle volpi firmando un contratto che lo legherà ai colori rossoblù fino al 30 giugno 2024. Classe 1985, grande esperienza e un palmares vincete. Patìas non ha bisogno di presentazioni per chi conosce il futsal italiano e internazionale, un giocatore che ha lasciato il segno in ogni società dove è transitato. Il suo palmares è ricco di successi: 2 campionati italiani con Marca Futsal e Montesilvano, 1 campionato portoghese col Benfica, 3 coppe italia, 1 coppa del portogallo, 1 supercoppa italiana, 2 supercoppa del portogallo e 1 Winter Cup.

Miglior giocatore della Final Four

L’ultimo trofeo conquistato proprio nell’annata appena trascorsa, con la maglia del Real San Giuseppe, dove Patìas ha alzato la Coppa Italia venendo eletto anche Miglior Giocatore della Final Four. Prima dell’esperienza in gialloblù, il pivot era stato riportato in Italia proprio dalla Feldi Eboli, dell’allora tecnico spagnolo Riquer, con il quale Patìas raggiunse le semifinali Scudetto e la finale di Coppa Italia. Ora il ritorno in rossoblù, per puntare ancora più in alto

Il commento

“Ritorno in un posto dove sono stato veramente bene 2 anni fa, è stata una scelta molto facile da fare, un’occasione nata attraverso la voglia di tornare insieme e continuare un percorso bellissimo che abbiamo iniziato e non abbiamo finito. Quello che mi ha spinto maggiormente è tornare in una grande società, vincente, organizzata, dove potrò competere ad altissimi livelli e lottare insieme ai tanti amici che ho a Eboli, con la voglia di arrivare il più lontano possibile ed alzare dei trofei insieme”, racconta Patìas.

Poi un passaggio dalla sua ‘prima’ Feldi a quella che troverà: “Quando abbiamo disputato la finale di Coppa Italia la Feldi era una sorpresa, oggi invece é una realtà affermata, che ha fatto 2 finali scudetto di fila e quest’anno ha vinto, guidata da un grandissimo allenatore. Penso che adesso c’è ancora più responsabilità e tornare in una Feldi campione d’Italia e giocare la Champions con questa maglia per me é un motivo di grande orgoglio – continua l’ex Real –. Il futsal é la mia vita, lo vivo molto intensamente e fin quando lo farò sarà per avere l’opportunità di vivere questi momenti, giocare queste competizioni e mi sento privilegiato a poterlo fare”.

Il messaggio ai tifosi

Infine un messaggio per i suoi vecchi-nuovi tifosi: “Sono molto felice di tornare, motivato e pronto per una stagione così importante per la Feldi. Lavorerò molto per essere all’altezza della situazione e, insieme, possiamo scrivere la storia. Go Feldi Go”.