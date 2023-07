Feldi Eboli, Selucio non lascia: “non vedo l’ora di ricominciare, ci vediamo presto”

La SSD Feldi Eboli è lieta di annunciare il rinnovo biennale di Giancarllo Selucio. Il numero 77 delle volpi si è legato per altri 2 anni al mondo rossoblù e ha firmato un contratto fino a giugno 2025. Sarà la terza stagione a Eboli per Selucio che, dopo un primo anno in cui si è messo in luce per le sue qualità, nel secondo anno ha dimostrato di essere un giocatore di grande quantità e qualità, in continua crescita con ancora ampi margini di miglioramento vista la giovane età. Il classe 1998 è entrato anche nel cuore dei tifosi ebolitani, soprattutto dopo la splendida rete a pallonetto siglata in Gara 1 della Finale Scudetto.“Feldi, ci aspetta una stagione storica”.

Fu questo il titolo che scelsi lo scorso anno per annunciare il rinnovo di Selucio, con il laterale della volpi che fu davvero profetico nelle sue dichiarazioni, come ricorda lui stesso: “All’inizio della scorsa stagione avevo detto che quella della ‘Ventesima’ sarebbe stata una stagione storica e alla fine è stato davvero così. Abbiamo raggiunto un traguardo storico e sono molto contento di restare ad Eboli dopo questa bellissima stagione che abbiamo vissuto tutti insieme – racconta Selucio.

Il messaggio ai tifosi: “Siete la mia forza”

Spero che questa stagione possa essere ancora più speciale di quella che abbiamo appena vissuto e non vedo l’ora di ricominciare a giocare a casa nostra, in un Palasele che mi aspetto di vedere sempre più pieno partita dopo partita. Tifosi? Ci vediamo presto, siete la nostra forza”.