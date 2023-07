La SSD Feldi Eboli comunica di aver raggiunto un accordo con Dario Marinovic, l’ala croata ha firmato fino al 30 giugno 2024.

Punto fermo da oltre un decennio della Nazionale croata, della quale è anche capitano e il miglior marcatore della storia, il classe 1990 è stato apprezzato soprattutto in Spagna vista la pluriennale esperienza con El Pozo Murcia e il Cartagena. Inoltre Marinović ha calcato anche i parquet del Kuwait militando nell’Al Yarmouk. Una grande esperienza internazionale, un giocatore dotato di un talento cristallino, Marinović inizialmente si affaccia al calcio a 11 crescendo nel settore giovanile del GOSK Dubrovnik, con Arsenal e Aston Villa che mettono gli occhi sul giocatore. Ma, una serie di vicissitudini, lo porteranno a lasciare il calcio a 11 e allenarsi con la squadra cittadina di calcio a 5, lo Square Dubrovnik. Da qui inizia la sua carriera nel futsal, vestendo le maglie di Nacional Zagabria e Spalato, per poi volare in Kuwait e in seguito in Spagna. Nell’ultima stagione era tornato a casa, proprio allo Squadre Dubrovnik.

Le prime dichiarazioni

“Già qualche anno fa c’è stata la possibilità di venire a Eboli, è un ottimo club e ne ho sentito sempre parlar bene. Finalmente siamo riusciti a far incrociare le nostre strade che per vari motivi non si sono potute incontrare prima. Uno scudetto sul petto e due finali consecutive mi hanno fatto scegliere Eboli con molta facilità, sono sicuro di aver fatto la scelta giusta – racconta Marinovic -. Credo che Eboli possa continuare a vincere trofei, è una società che punta al massimo successo e questo è il modo giusto di pensare, va anche detto che ci sono squadre forti e che sicuramente giocheranno per gli stessi obiettivi, ma credo che Eboli abbia la forza per ripetere i successi della passata stagione”.

Il messaggio per i tifosi

Poi un passaggio sull’avventura europea e un messaggio per i tifosi: “Ho giocato in Champions League solo una volta nella mia carriera, nel 2012 con il mio club di allora, il Brodosplit Inzenjering, quindi questo è sicuramente uno dei motivi e delle ragioni che mi hanno spinto a venire in questo club e non vedo l’ora che inizi la competizione. Tifosi? Li invito a sostenerci fin dall’inizio e ad essere il nostro sesto uomo in campo per tutta la stagione, sono sicuro che faranno di tutto per supportarci e caricarci fino alla fine”, chiosa Marinovic.