Fa tappa a Vallo della Lucania la mostra itinerante sulla vita di Don Lorenzo Milani

Lunedì 5 febbraio, presso il Teatro della Provvidenza, si terrà lo spettacolo “A Don Lorenzo Milani”, organizzato dalla Fondazione Don Lorenzo Milani in collaborazione con l’Associazione Culturale Cilento Arte. Il monologo, scritto e interpretato da Angelo Maiello, racconta la storia di Don Lorenzo Milani e si basa fedelmente sui suoi testi originali, offrendo una rappresentazione appassionata della sua vita e delle sue idee.

Il taglio del nastro

Martedì 6 febbraio, avrà luogo l’apertura della mostra “Gianni e Pierino la scuola di lettera a una professoressa” presso il Seminario Diocesano. La mostra, organizzata dalla Fondazione Don Lorenzo Milani in occasione del centenario dalla sua nascita, è arrivata per la prima volta in Campania dopo aver girato l’Italia per tutto l’anno precedente.

Il programma

La mostra si compone di citazioni significative della “Lettera ad una professoressa” di Don Milani, accompagnate da foto d’epoca provenienti dall’archivio della Fondazione. Il percorso espositivo è diviso in sei sezioni tematiche che affrontano argomenti come la scuola e la Costituzione, le cause della selezione sociale e i metodi della scuola di Barbiana.

La mostra rimarrà aperta fino al 15 febbraio, con orario di apertura quotidiano dalle ore 9.30 alle ore 12.30. Durante l’evento di apertura, interverranno rappresentanti della Fondazione Don Lorenzo Milani, dell’Amministrazione Comunale e di Cilento Arte ETS.

“Lettera ad una professoressa” rappresenta il manifesto di Don Milani e dei ragazzi della scuola di Barbiana per una scuola inclusiva, che non escluda gli ultimi e che formi cittadini consapevoli. La mostra offre uno spazio di riflessione su temi legati all’istruzione e all’uguaglianza sociale.