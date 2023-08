Agropoli: torna il Settembre Culturale, al via l’organizzazione della kermesse

Ad Agropoli torna l’atteso appuntamento con il Settembre Culturale; la kermesse è giunta alla sua XVI edizione ed ogni anno permette di ospitare ad Agropoli grandi nomi del panorama letterario nazionale, a cui si affiancano scrittori locali.

Quest’anno l’Ente guidato dal sindaco Roberto Antonio Mutalipassi, ha deciso di concedere un contributo economico all’Associazione Campania Cultura a supporto del progetto Settembre Culturale 2023 – XVI Edizione, di € 30.000,00 derivanti dal bilancio comunale. «La proposta progettuale in argomento è di elevato spessore culturale, coerente con gli indirizzi dell’Amministrazione ed arricchita, rispetto alle precedenti edizioni, con innovazioni che permettono all’evento di crescere ed evolvere, rafforzando la sua mission nonché la visibilità dalla Città di Agropoli», fanno sapere da palazzo di città.

Settembre Culturale, le iniziative

La presidente dell’Associazione “Campania Cultura”, Annamaria Petrolicchio, ha proposto un progetto relativo al Settembre Culturale 2023, dedicata quest’anno a “Don Lorenzo Milani”, ricorrendo il centenario dalla nascita, che ne arricchisce i contenuti, con momenti di grande interesse ed attrattiva (Salotto Culturale; biblioteca del Settembre Culturale, lettura e commento del giornale la mattina con gli autori nelle piazze della Città, salotto del Settembre Culturale; il Premio “Settembre Culturale – Città di Agropoli”, giunto alla sua V Edizione, Bravo è Bello XVII ed. Serata dedicata a Domenico Chieffallo e “Settembre Culturale tutto l’anno”).

Le novità della XVI° edizione

Per la sedicesima edizione della rassegna si propone un corposo ciclo di presentazioni di libri editi in quest’ultimo anno, di autori alla prima esperienza editoriale e di autori già affermati nel panorama letterario, storico e giornalistico italiano. Come ogni anno, si svolgerà dal primo settembre al cinque ottobre e si svilupperà in diverse sezione: “Libri da gustare”, “Città dello Sport”, “La forza delle donne”, “Arte”, “Autobiografie”, “Attualità”, “Giovani Autori” e “Storia Locale”.