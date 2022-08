Ecco il programma del Settembre Culturale di Agropoli

Torna uno degli eventi culturali più attesi in Cilento: il Settembre Culturale al Castello di Agropoli, un appuntamento che quest’anno è giunto alla sua XV edizione. Negli anni grandi scrittori si sono alternati nel suggestivo scenario del castello angioino-aragonese, trasformato per l’occasione in un salotto letterario dove personaggi dello spettacolo, sportivi, intellettuali, giornalisti, filosofi, ecc…, hanno presentato i loro lavori.

Settembre Culturale ad Agropoli: il programma dell’edizione 2022

Quest’anno saranno venti gli appuntamenti in programma promossi dal consigliere delegato alla cultura, Francesco Crispino con l’ausilio di enti locali e partner privati.

Ad aprire il Settembre Culturale il 2 settembre sarà Giovanni Landi, agropolese doc, giornalista di Mediaset e scrittore di libri per alcune collane pubblicate negli scorsi mesi. Già collaboratore di InfoCilento.it, Landi porterà al Settembre Culturale “La Maxitangente Enimont” edito da La Gazzetta dello Sport.

Il 3 settembre Spazio ad Enrica Bonaccorti con il suo “Condominio, Addio”. Il “Metro del Dolore” di Marco Onnembo sarà protagonista lunedì 5 settembre; il giorno seguente, invece, arriva ad Agropoli Oscar Farinetti con “Never Quiet”.

Dopo una sosta il 6 settembre, il 7 il Settembre Culturale di Agropoli propone Marco Gallipoli che presenterà il testo edito da Rizzoli “La parte più buia della notte”. E ancora: 9 settembre “La settima luna” di Piergiorgio Pulixi, 10 settembre “Londra anni venti” di Marco Varvello, 11 settembre “La stagione Selvaggia” di Umberto Squitieri, il 12 settembre “L’ultimo aereo da Kabul” di Stefano Pontecorvo, il 13 settembre “Le dannete” di Massimo Giletti, il 14 settembre “Il segno opposto” di Stefano Ferrara, il 15 settembre “I predatori” di Gianluigi Nuzzi.

La seconda metà del mese si aprirà con “Versace”, libro della criminologa Roberta Bruzzone. Sabato 17 settembre ritorna al Settembre Culturale di Agropoli Marino Bartoletti che presenterà “Il ritorno degli dei”. Spazio a “Il Metodo Cilento” (di Luciano Pignataro e Giancarlo Vecchio) domenica 18 agosto. Lunedì 19 agosto c’è la presentazione “Fasciste” di Angelo Piero Cappello.

Ultimi appuntamenti martedì 20 settembre con Tea Ranno e “Gioia Mia”, il 27 settembre con “Amare Male” di Guido Catalano, il 28 settembre Marco Frittella con “L’oro d’Italia”. Infine venerdì 30 settembre spazio a Luca Telese che proporrà al pubblico di Agropoli “La Scorta di Enrico”.

Le presentazioni avranno inizio alle ore 19:00 e si terranno nella piazza d’armi del castello. Ad affiancare gli ospiti del Settembre Culturale giornalisti salernitani o professionisti agropolesi.