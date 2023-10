Ecco una ricetta semplice per preparare dei deliziosi biscotti per festeggiare Halloween con i bambini

Ecco una semplice ricetta per preparare dei deliziosi biscotti di pasta frolla a forma di fantasmi e zucche per festeggiare Halloween con i bambini. Questa ricetta renderà il momento divertente e delizioso per tutti!

Ingredienti

Per la pasta frolla:

250 g di burro a temperatura ambiente

200 g di zucchero a velo

1 uovo

1 cucchiaino di estratto di vaniglia

400 g di farina

1 pizzico di sale

Per la decorazione:

Cioccolato fondente o gocce di cioccolato

Zucchero a velo

Coloranti alimentari (arancione e nero)

Tubetto per decorare

Procedimento

Inizia preparando la pasta frolla. In una ciotola grande, sbatti il burro morbido e lo zucchero a velo fino a ottenere un composto cremoso. Aggiungi l’uovo e l’estratto di vaniglia, continuando a mescolare. Aggiungi la farina e il sale e mescola fino a ottenere un impasto omogeneo. Forma una palla con l’impasto e avvolgila in pellicola trasparente. Mettila in frigorifero per almeno 30 minuti per farla raffreddare e indurire. Preriscalda il forno a 180°C e prepara una teglia rivestita di carta da forno. Dopo aver raffreddato la pasta frolla, stendila su una superficie leggermente infarinata. Usa formine a forma di fantasmi e zucche per ritagliare i biscotti. Se non hai formine a forma di fantasmi o zucche, puoi ritagliarli a mano usando un coltello affilato. Disponi i biscotti ritagliati sulla teglia preparata e inforna per circa 10-12 minuti o fino a quando iniziano a dorarsi leggermente sui bordi. Assicurati di non cuocerli troppo, altrimenti diventeranno troppo duri. Mentre i biscotti si raffreddano, prepara la decorazione. Fai sciogliere il cioccolato fondente a bagnomaria o nel microonde a intervalli di 20 secondi. Metti il cioccolato fuso in una tasca da pasticcere o in un sacchetto di plastica con un piccolo foro tagliato in un angolo. Per i fantasmi, crea due piccoli punti di cioccolato come occhi su ciascun biscotto. Per le zucche, usa il cioccolato per disegnare faccine sul biscotto. Puoi anche usare il tubetto per decorare per aggiungere dettagli come i denti delle zucche. Lascia asciugare il cioccolato e spolvera i fantasmi con zucchero a velo per dare loro un aspetto spettrale.

I tuoi biscotti di pasta frolla a forma di fantasmi e zucche sono pronti per essere serviti. Goditi il divertimento di prepararli e festeggia Halloween con questi deliziosi e spaventosi dolcetti!