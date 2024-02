Eboli: vandalizzato il parcometro installato nel parcheggio del cimitero, portati via 258 euro | VIDEO

Vandalizzato il parcometro installato nel cimitero di Eboli. E’ accaduto la notte scorsa. Questa mattina la sorpresa. Hanno agito ancora una volta indisturbati e hanno vandalizzato prima e asportato poi l’impianto di parcometro a servizio dell’area parcheggio del cimitero cittadino. 258 euro il bottino, molto più ingenti i danni arrecati alla società Publiparking srl che in città gestisce le aree a sosta a pagamento.

Niente videosorveglianza comunale in zona e nessuno, ovviamente, ha visto niente. Restano l’ennesima denuncia presentata presso la locale compagnia dei Carabinieri di via Carlo Alberto Dalla Chiesa e l’amarezza per gli operatori della società incaricata che ormai devono fare i conti anche con questo tipo di disagio.

E’ già capitato ad Eboli un episodio analogo, lo scorso 22 gennaio quando furono tagliati i supporti e completamente asportati due impianti di parcometri in Via Della Marina Militare nelle adiacenze del Campolongo Hospital. Gli impianti, n.22 e n.27 di proprietà della Publiparking srl contenevano all’interno 168 euro in totale. Anche in quella occasione fu presentata denuncia presso la stazione dei carabinieri di Santa Cecilia a firma di Carlo Lamberti, responsabile nel Comune di Eboli per conto della società che si occupa dei parcheggi a pagamento.