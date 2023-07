Eboli: Ritardi e disservizi. Le famiglie ebolitane attendono invano e delle iscrizioni per il nido comunale nessuna notizia

Dopo Forza Italia che accusava l’amministrazione Conte di non sapere gestire la cosa pubblica è di queste ore la presa di posizione del consigliere comunale Filomena Rosamilia che accende i riflettori sulla questione asilo nido.

“Non c’è notizia della modulistica per le iscrizioni per la fruizione del servizio Asilo Nido Comunale “Città di Eboli”. Non c’è traccia dell’istanza necessaria per procedere all’iscrizione dei bambini al nido della nostra città”, scrive in una nota stampa la Rosamilia che in Provincia di Salerno gestisce le deleghe alle Politiche Sociali, Sanitarie e alle Pari Opportunità accanto al Presidente Franco Alfieri.

Le critiche per il servizio

“Un servizio che è sempre stato il fiore all’occhiello dell’offerta scolastica ebolitana e che è stato vanto del Comune di Eboli. Un servizio rivolto ai bambini di età compresa tra i 3 mesi ai 3 anni, residenti nel Comune di Eboli e non solo, che è stato negli anni messo a disposizione dei genitori con particolari esigenze lavorative e rientranti in determinate fasce di reddito”.

Diverse le mamme che hanno chiesto informazioni, anche tra quelle che hanno già i bambini iscritti al nido.

“Un servizio gestito da eccellenti funzionari comunali e seguito in maniera certosina dagli uffici competenti con l’appoggio della politica del fare che è insita in chi ha a cuore le sorti del proprio paese e segue personalmente progetti e sviluppi”.

Rosamilia prosegue: “E invece ad oggi, così come sta avvenendo per altri importanti progetti che si sono arenati, non vi è traccia nemmeno dal sito istituzionale del Comune di Eboli, della modulistica per le iscrizioni per la fruizione del servizio Asilo Nido Comunale Città di Eboli”.

Le colpe?

“A cosa è attribuibile questo imbarazzante ritardo? L’assessore di riferimento, in quale faccenda è affaccendata? Perché l’amministrazione del Sindaco Conte continua, imperterrita, ad accumulare silenzi? Come mai non si riescono a portare a termine nemmeno le pratiche più semplici e non si forniscono risposte alla cittadinanza che resta in balia di una improvvisazione mai vista prima e di uno scaricabarile politico tutto interno alla maggioranza di Conte?”. Questi gli interrogativi.

Per il consigliere Rosamilia: “Le famiglie hanno il diritto di sapere come e quando sarà possibile avviare le procedure per l’iscrizione al Nido Comunale per usufruire, ognuno per le proprie competenze, di questo importante servizio e, laddove non si dovesse essere in grado di recuperare ritardi e imbarazzi, aspettarsi almeno risposte che chiariscano la situazione”.

E come per Forza Italia anche per l’esponente di opposizione “Eboli è in balia dell’improvvisazione politica amministrativa di chi finge di amarla e di chi, a dispetto di cosa sbandiera, non sa nemmeno da che parte iniziare. Si continua ad addossare le colpe dei ritardi sui funzionari e sugli uffici che sempre hanno garantito ottime prestazioni e impegno costante, pur tra mille difficoltà in ordine alla carenza di personale. Ma mai come adesso la politica ha colpe non attribuibili ad altri”.