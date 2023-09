Eboli: lotta agli incivili. Prosegue il “braccio di ferro” tra residenti incivili e Assessorato all’Ambiente

Stamani intorno alle 8 ennesimo controllo sul corretto conferimento dei rifiuti da parte della Polizia Municipale e degli addetti Sarim. Purtroppo, ancora una volta, si deve registrare il mancato rispetto sia delle regole della raccolta differenziata, con l’abbandono in strada di rifiuti di ogni tipo non correttamente differenziati, sia il mancato rispetto degli orari di conferimento. I sacchetti sono stati infatti abbandonati dopo il consueto passaggio degli operai addetti alla raccolta. «Non si può imputare all’azienda una carenza nel servizio se i cittadini continuano a non rispettare le regole – ha commentato l’Assessore all’Ambiente Nadia La Brocca – Piuttosto sono da richiamare i soliti “incivili” che non rispettano né l’ambiente in cui vivono né i loro concittadini, costringendoli a dover sopportare la presenza dei rifiuti in strada fuori orario.

Le critiche

Questo significa mancanza di amore per la propria città. Inviterei i residenti che invece rispettano le regole a farsi promotori di un corretto comportamento da parte dei vicini “incivili”. Dal canto nostro continueremo i controlli e l’elevazione dei verbali.

Più controlli sul territorio

Non sempre, però, è facile individuare i responsabili. Il rischio è che se gli abbandoni indiscriminati continueranno le sanzioni verranno effettuate palazzo per palazzo a interi condominii».