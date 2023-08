Eboli: lite tra due donne finisce in rissa, paura al centro commerciale

Mega rissa in un centro commerciale di Eboli con fuggi fuggi di persone a seguito dell’uso di spray al peperoncino da parte di due donne che sono venute le mani. Le due appartenevano a famiglie ebolitane del rione Pescara ma residenti a Biella in contrasto da molto tempo. Quando una delle due ha visto la rivale in un negozio di vestiti per bambini avrebbe aggredito la figlia minore e la madre ha reagito spruzzando lo spray e peperoncino causando il fuggi fuggi delle persone all’interno del Centro Commerciale, molti intenti a vedere la partita del Napoli.

Momenti di paura

Le due famiglie erano in vacanza ad Eboli a seguito della nascita di un bambino parente di entrambe le famiglie rivali. Il centro commerciale è stato evacuato per circa mezz’ora. Sul posto intervenuti i Carabinieri e la Polizia Municipale per riportare la calma.

La denuncia

Le due donne sono state denunciate, altri componenti delle due famiglie sono ricorsi alle cure di sanitari riportando contusioni.

Sono ora al vaglio degli inquirenti le telecamere del centro per verificare il numero di partecipanti alla scazzottata, pare una decina di loro.