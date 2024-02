Eboli: Giornata Mondiale della Lingua Greca: gli alunni dell’IIS “Perito -Levi” di Eboli incontrano il prof. Marco Galdi

Una occasione di formazione e crescita, un incontro partecipato e seguito che rientra nell’ambito delle attività previste per celebrare nella provincia di Salerno la Giornata Mondiale della Lingua Greca.

Alunni e docenti questa mattina si sono dati appuntamento nell’Auditorium “Marcello Gigante” dell’Istituto di Istruzione Superiore “Perito -Levi” di Eboli, diretto dalla prof. Laura M. Cestaro, per prendere parte all’incontro con il prof. Marco Galdi, docente di Diritto costituzionale dell’Università degli Studi di Salerno, Presidente e fondatore della Società Filellenica Italiana, che promuove la diffusione della cultura ellenica in Italia e all’estero.

La giornata mondiale della Lingua Greca

La Giornata Mondiale delle Lingua Greca, istituita dal governo greco nel 2017, si celebra il 9 febbraio, nel giorno della morte di Dionysios Solomòs, poeta nazionale ellenico, ma legato con forti vincoli culturali all’Italia. Tra le numerose iniziative volte a diffondere la conoscenza della lingua e della cultura greca in Italia, soprattutto fra i giovani, rientra anche la lezione del prof. Galdi sul tema “Il valore della libertà per i Greci”, dedicata ad un aspetto centrale dell’immaginario greco, ma che ha esercitato una influenza notevole sulla cultura e le istituzioni politiche europee fino ai nostri giorni.

L’intervento del prof. Galdi è stato preceduto da quello del prof. Paolo Dainotti, docente di latino e greco dell’Istituto ed esperto della poesia virgiliana, il quale ha sottolineato l’importanza di conoscere le lingue classiche come chiave di accesso privilegiata per la comprensione reale della civiltà e della cultura antica; la complessità della lingua greca è infatti espressione di una visione complessa e profonda del mondo e della storia, da recuperare in un’epoca tendente sempre più alla semplificazione e alla banalizzazione.

Il prof. Galdi, poi, di fronte ad una platea di studenti attenti e interessati, ha tratteggiato l’evoluzione del concetto di diritto e di costituzione dalla Grecia arcaica ad Aristotele, individuando nella tutela del valore assoluto della libertà uno dei portati maggiori al dibattito moderno sulla politica, le forme di governo, le costituzioni e i diritti dell’uomo.

L’incontro di questa mattina, alla cui organizzazione hanno lavorato attentamente le proff.sse Rosa Caponigro, Amalia De Martino e Lucia Sica, «conferma la vocazione dell’IIS “Perito -Levi” a porsi come centro di diffusione culturale sul territorio, in sinergica collaborazione con enti ed istituzioni di alto profilo e di prestigio internazionale, nell’ottica di una formazione che trova nelle radici della tradizione gli strumenti adeguati per la comprensione dei problemi del presente», si legge nella nota divulgata dall’istituto ebolitano.