Eboli, alta velocità: Rfi incontra i cittadini ebolitani espropriati | VIDEO

L’attesa di qualche mese, le notizie diffuse in maniera sommaria, la paura di vedere infranti sogni e sacrifici di una vita e la riunione che ieri, finalmente dopo qualche mese si è tenuta nell’aula consiliare del Comune di Eboli, tra amministrazione, vertici di Rete Ferroviaria Italiana Spa con la partecipazione dei cittadini le cui proprietà saranno oggetto di espropri. Non sono mancati momenti di tensione.

Ai nostri microfoni il consigliere comunale Damiano Cardiello, l’assessore ai Lavori Pubblici Salvatore Marisei e il Sindaco Mario Conte.

L’incontro

Tanta gente, tante storie di sacrifici e di famiglia, una diversa dall’altra, emozionanti e complicate. Uomini e donne anche avanti con l’età con le lacrime agli occhi hanno preso parte all’incontro tentando di scongiurare gli espropri.

Momenti di tensione

Non sono mancate le parole grosse e i momenti di tensione.

Poco prima dell’insediamento della riunione nell’aula consiliare toni accesi e animi agitati, un uomo ha dato in escandescenze e tra uno spintone ed una parola grossa la peggio, proprio davanti alla porta dell’ufficio del Sindaco e alla presenza di diversi funzionari comunali, qualche operatore della comunicazione e dei caschi bianchi, l’ha avuta proprio un vigile urbano del comando di Via Pagano che era intervenuto per sedare gli animi e invitare l’uomo a calmarsi.

Il consigliere comunale Damiano Cardiello presente al momento del trambusto ha immediatamente espresso solidarietà ai due agenti di Polizia Municipale coinvolti della vicenda e si è detto pronto a sostenere le circa cinquanta famiglie ebolitane che perderanno, per via degli espropri, le rispettive proprietà abitative e lavorative.

Il piano di espropriazione

Nel piano degli espropri per la realizzazione della linea dell’alta velocità, sono infatti, incluse abitazioni e aziende e sono circa una cinquantina i siti di interesse comunali.

Da parte dei cittadini è stato più volte chiesto il valore stimato delle quote di vendita per esproprio e maggiori rassicurazioni.

L’assessore ai Lavori Pubblici Salvatore Marisei e il Sindaco Mario Conte hanno rassicurato quanti temono perdite e ribassi e si sono detti fiduciosi per le procedure che a breve si andranno ad espletare.