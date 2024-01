Eboli: aggressione in municipio davanti l’ufficio del sindaco. Attimi di panico prima della riunione con i vertici di RFI

Dalle parole grosse ai fatti. Urla e spintoni e un vigile urbano del comando di via Pagano ha avuto la peggio.

I dettagli

È successo poco fa in via Ripa, ed è stato subito panico. Un uomo, le cui generalità sarebbero già nelle disponibilità delle forze dell’ordine, avrebbe prima aggredito verbalmente diversi astanti in aula consiliare dove è tuttora in corso la riunione con i vertici di RFI e poi si sarebbe scagliato contro un vigile urbano che lo avrebbe invitato a moderare i termini e a lasciare che i lavori proseguissero.

Urla, spintoni, parole grosse e poi si è arrivati alle mani. Ad avere la peggio il casco bianco, l’uomo invece si sarebbe allontanano dal Comune.

In corso la ricostruzione dei fatti

La riunione è in corso e la ricostruzione dei fatti è nelle mani del capitano Mario Dura, giunti sul posto appena appresa la notizia.