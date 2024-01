Aggressione dei tifosi del Licata a Sala Consilina: continuano le indagini della Digos

Continuano le indagini da parte della Digos di Salerno in merito a quanto accaduto sull’area di servizio ovest di Sala Consilina, dove un gruppo di tifosi di Licata sono stati aggrediti brutalmente. Tre di loro sono finiti in ospedale a Polla, dove sono stati curati per le ferite riportate fortunatamente non di grave entità.

Il match di Casalnuovo di Napoli

I tifosi del Licata erano di ritorno da Casalnuovo dove la loro squadra aveva perso per 5-0, quando una ventina di persone con volti coperti e armati di spranghe di ferro e di legno li hanno aggrediti, rubando anche le sciarpe e le chiavi del minibus che stava riportando i siciliani a casa.

Lo scioglimento dei gruppi ultras

Intanto dopo quanto accaduto con una comunicazione i gruppi ultras “Veterani” e “Mcn” del Licata calcio hanno comunicato lo scioglimento dopo quanto accaduto a Sala Consilina, come da prassi nelle tifoserie organizzate.