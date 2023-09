Durante la costruzione di una stalla emergono reperti romani. Sorpresa a Padula

In contrada Cicirelli di Padula, al confine con il territorio di Montesano sulla Marcellana, è emerso un tesoro archeologico risalente all’epoca romana, costituito da antiche tombe funebri. L’incredibile scoperta è avvenuta per caso, quando un privato stava effettuando dei lavori per la costruzione di una stalla destinata a bovini. Nello scavo, emersi una serie di reperti di valore storico e culturale. Prontamente, il privato ha segnalato il ritrovamento al Nucleo Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale di Napoli.

Intervento dei Carabinieri e Collaborazione con la Soprintendenza dei Beni Culturali

Gli uomini dell’Arma si sono immediatamente recati sul luogo per eseguire rilievi accurati e documentare il ritrovamento. Successivamente, il rinvenimento è stato ufficialmente segnalato alla Soprintendenza dei Beni Culturali, che ora è coinvolta nell’analisi e nella conservazione di questi reperti. Nel frattempo, i lavori di costruzione della stalla sono stati fermati, garantendo la protezione e l’integrità del sito archeologico.

Il Vallo di Diano: una terra ricca di storia

Questo straordinario ritrovamento archeologico non fa che confermare l’importanza storica della regione del Vallo di Diano. Ancora una volta, emergono evidenze che dimostrano come questa zona sia stata un centro vitale per antiche civiltà. Il Vallo di Diano continua a rivelare il suo ricco patrimonio storico e archeologico, affascinando gli studiosi e ispirando la curiosità dei residenti.

La continuità con il Museo della Certosa di San Lorenzo

È importante notare che il Museo della Certosa di San Lorenzo, situato nelle vicinanze, già custodisce numerosi reperti storici provenienti da necropoli scoperte tra Sala Consilina e Padula. Questo ritrovamento si inserisce perfettamente nella continuità di una zona che continua a rivelare il suo passato.