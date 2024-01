Due arresti nel salernitano: violazione di domicilio e detenzione illegale di arma

Lo scorso 8 gennaio sono stati arrestati due ragazzi in flagranza di reato di 32 e 27 anni rispettivamente a Nocera Inferiore e a Cava de’ Tirreni.

L’arresto a Nocera

I Carabinieri della locale Tenenza hanno arrestato in flagranza di reato a Cava de’ Tirreni, un 32enne, per aver violato il domicilio della ex compagna, introducendosi nell’abitazione della donna, alloggiata in una struttura protetta, dalla finestra de1 bagno. L’uomo già era sottoposto, per maltrattamenti in famiglia, al provvedimento del divieto di avvicinamento alla parte offesa, emesso dal Tribunale per i minorenni df Salerno.

L’arresto a Cava De’ Tirreni

I Carabinieri delle Sezione operativa del reparto territoriale di Nocera Inferiore e della Tenenza di Pagani hanno arrestato, in flagranza di reato, un 27enne di Castel San Giorgio, ma domiciliato a Nocera Inferiore, per detenzione illegale di arma comune da sparo.

I Carabinieri, a seguito di perquisizione, hanno rinvenuto nell’abitazione dell’indagato un fucile semiautomatico calibro 12 marca “Beretta”, oggetto di furto, nonché munizionamento ed una pistola a tamburo, a salve, priva del tappo rosso.

L’uomo è stato sottoposto agli arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida dell’arresto.