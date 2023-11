Domenica inaugura la nuova sede di Buccino della Bcc Magna Graecia

Domenica 26 novembre alle ore 10:00 in località Raie di Buccino la nuova sede della filiale riferimento del territorio sarà ufficialmente inaugurata insieme al presidente della Provincia Franco Alfieri, il sindaco di Buccino, Pasquale Freda, i sindaci dei comuni limitrofi e le autorità locali, invitando tutta la cittadinanza a prendere parte all’evento.

La nuova filiale nasce per offrire alla comunità una sede più funzionale con maggiori spazi, uffici e sala conferenza, racchiusi in un’opera d’architettura contemporanea sostenibile a firma degli architetti G. Casillo, R. Pacillo, P. Petrone e N. Piacquadio.

Il progetto architettonico risponde alle esigenze della banca di creare un luogo in ‘dialogo’ con il territorio: da un lato si ispira al tessuto urbanistico del centro storico di Buccino e dall’altro alla località Raie in cui è localizzato e che per anni ha ospitato comunità di sfollati in prefabbricati.

Luogo di sviluppo futuro e testimone di memoria, la nuova sede della filiale di Buccino realizzata in pietra naturale e fibre di legno è un’opera di edilizia naturale e sostenibile e, oltre al marchio CE, può annoverare le certificazioni natureplus® e ANAB-ICEA, come prodotto per la bioedilizia e Biosafe per la salubrità. È inoltre dotata di area self, cassa automatica interna, sala convegni con 200 posti di capienza al servizio della comunità e ampio parcheggio.