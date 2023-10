Dimensionamento scolastico, le proposte del Comune di Vallo della Lucania per l’a.s. 2024/25

La riforma del dimensionamento scolastico e il conseguente accorpamento degli istituti, come previsto nella legge di bilancio del 2023, mette a rischio la sopravvivenza di diversi istituti scolastici anche nell’area a Sud della Provincia di Salerno; la problematica potrebbe interessare anche il Comune di Vallo della Lucania.

La nuova riforma scolastica

Secondo le nuove Linee Guida le istituzioni scolastiche per essere autonome devono avere di norma un numero di alunni, consolidato e prevedibilmente stabile almeno per un quinquennio, mediamente compreso tra 900 e 1000, e quindi non più 500. Le uniche deroghe previste rispetto ai citati parametri ordinari ricorrono nelle ipotesi di istituzioni scolastiche situate nelle piccole isole e nei comuni montani per salvaguardarne le specificità in presenza di particolari situazioni logistiche, strutturali e, nelle aree ad alta densità demografica, con particolare riguardo agli istituti di istruzione secondaria che richiedano beni strutturali, laboratori ed officine di alto valore artistico o tecnologico.

La situazione a Vallo

A Vallo della Lucania nessuna delle cinque istituzioni attualmente presenti nel Comune raggiunge la soglia minima di 900 iscritti, solo per due di essi (I.I.S. ‘Parmenide’ e Liceo Scientifico Statale “L. da Vinci”) l’obiettivo viene mancato per poche decine di unità e, per il resto, non si registrano i margini per proporre accorpamenti o fusioni ulteriori tra gli istituti esistenti, in quanto le diverse ipotesi vagliate porterebbero a soluzioni disorganiche o situazioni ingestibili dati i numeri in campo.

Le proposte di Vallo della Lucania

L’Ente retto dal Sindaco Antonio Sansone intende proporre alla Provincia di Salerno, nell’ambito del procedimento di formazione del Piano di dimensionamento della rete scolastica per l’anno scolastico 2024 – 2025, per quanto di propria competenza, relativamente al dimensionamento delle scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado, l’istituzione di una nuova Autonomia Scolastica per fusione o accorpamento tra la Direzione Didattica Statale “Aldo Moro” e l’istituto Comprensivo “I.C. Vallo-Novi”.

L’Ammintsrazione Comunale ha deciso inoltre di fare voti alla Provincia di Salerno ed alla Regione Campania, nel rispetto delle loro competenze e con riferimento al dimensionamento di tutte le scuole dei diversi ordini presenti nel Comune, affinché si assicuri il mantenimento di almeno le seguenti quattro Autonomie Scolastiche nel Comune di Vallo della Lucania, rispettando i parametri stabiliti dal Decreto Interministeriale n. 127 del 30/06/2023: Nuova Istituzione Scolastica per fusione o accorpamento tra la Direzione Didattica Statale “Aldo Moro” e l’Istituto Comprensivo “I.C. Vallo-Novi”; Istituto di Istruzione Superiore “Parmenide”; Istituto di Istruzione Superiore “Cenni-Marconi”; Liceo Scientifico Statale “Leonardo da Vinci”.