“Detto tra Noi” in compagnia del Direttore d’orchestra Enzo Campagnoli

Torna un nuovo appuntamento con “Detto tra Noi”. Nel salotto di Antonella Agresti e Roberta Foccillo arriva il Direttore d’orchestra Enzo Campagnoli. Il Maestro sarà presente, anche quest’anno, al Festival di Sanremo in programma da martedì 6 a sabato 10 febbraio. Il Maestro dirigerà Dargen D’Amico con “Onda Alta”.

Diplomatosi al Conservatorio di San Pietro a Majella in oboe sotto l’egida del Maestro Gerardo Amodio, percussioni e compimento di pianoforte, comincia la sua carriera come oboista di fila nell’Orchestra Scarlatti, con la quale partecipa ai concerti settimanali presso l’Auditorium RAI di Napoli. Dopo aver vinto il concorso apposito, comincia a lavorare per l’Orchestra del Teatro San Carlo sempre come oboista.

Enzo Campagnoli ripercorrerà la sua lunga carriera, svelando ai telespettatori di InfoCilento qualche chicca sulla kermesse canora più famosa d’Italia. “Detto tra Noi” va in onda ogni giovedì alle 20:40 sul canale 79 del DTT, in straming su infocilento.it