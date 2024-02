Daktarin: una soluzione per le infezioni fungine alla bocca

Le infezioni fungine del cavo orale, causate da una varietà di funghi e lieviti, rappresentano un importante aspetto della salute orale che può influenzare individui di tutte le età e condizioni di salute. Queste infezioni si verificano quando i microrganismi fungini, che spesso coesistono in modo innocuo con la microflora umana, crescono eccessivamente e superano le difese immunitarie. Le principali infezioni fungine sono la candidosi orale e la micosi sistemica.

La candidosi orofaringea, comunemente nota come mughetto quando colpisce la bocca, è causata dal lievito Candida albicans. Questo microrganismo è normalmente presente nella flora microbica della bocca, della gola e del tratto gastrointestinale, ma può diventare patogeno e causare infezione quando si verifica uno squilibrio. Ciò può avvenire ad esempio a seguito di un uso prolungato di antibiotici, un sistema immunitario indebolito o in presenza di determinate condizioni mediche come il diabete. I sintomi della candidosi orofaringea includono lesioni bianche e cremose sulla lingua, sulle guance interne, sul palato, sulle gengive e, talvolta, sulla gola, che possono causare dolore e difficoltà nella deglutizione.

Le micosi sistemiche sono causate da funghi e, anche se si manifestano principalmente a livello orale come la candidosi, spesso partono dal tratto gastro intestinale e coinvolgono tutto l’organismo. Le micosi sistemiche sono particolarmente pericolose in individui con sistema immunitario compromesso, come pazienti affetti da HIV/AIDS, coloro che assumono corticosteroidi a lungo termine, pazienti oncologici sottoposti a chemioterapia o persone che hanno ricevuto trapianti d’organo.

Le infezioni fungine della bocca richiedono un approccio diagnostico attento, che può includere esami visivi, tamponi orali per la coltura di funghi, e talvolta biopsie delle lesioni. Il trattamento varia a seconda della specifica infezione e della gravità dei sintomi, ma spesso include l’uso di antifungini topici, come Daktarin Gel Orale.

Come funziona Daktarin Gel Orale

Daktarin Gel Orale è un medicinale ad uso topico usato per trattare le infezioni da funghi e lieviti nella bocca. Svolge un’azione antimicrobica e antisettica grazie al principio attivo miconazolo, presente con il dosaggio di 20 mg ogni grammo di gel.

Il miconazolo agisce disturbando la sintesi dell’ergosterolo, un componente che svolge un ruolo cruciale nel mantenimento dell’integrità strutturale e funzionale della membrana cellulare fungina. Inibendo la produzione di ergosterolo, porta all’accumulo di composti intermedi tossici all’interno della cellula fungina. Questo processo altera la permeabilità e l’integrità della membrana cellulare, causando la distruzione della cellula fungina e, in definitiva, la sua morte.

Daktarin Gel Orale è progettato per applicare il miconazolo direttamente sulle lesioni fungine all’interno della bocca. Questo permette una concentrazione elevata del farmaco direttamente nel sito d’infezione, massimizzando l’efficacia contro il fungo e minimizzando l’assorbimento sistemico e gli effetti collaterali. L’applicazione locale favorisce anche il sollievo rapido dai sintomi, come dolore e bruciore.

Come si usa Daktarin Gel Orale

Nella confezione di Daktarin Gel Orale viene fornito un cucchiaio dosatore, che va usato per applicare la giusta dose del medicinale. La posologia varia in base all’età:

Lattanti (4-24 mesi) : 1,25 ml di gel (1/4 di cucchiaio dosatore) da applicare 4 volte al giorno dopo i pasti.

: di gel (1/4 di cucchiaio dosatore) da applicare dopo i pasti. Adulti e bambini di età superiore ai 2 anni: 2,5 ml di gel (1/2 cucchiaio dosatore) da applicare 4 volte al giorno dopo i pasti.

Il gel deve essere applicato direttamente sulle zone in cui si manifesta l’infezione con un dito pulito. È importante non ingoiare subito il gel ma tenerlo in bocca il più a lungo possibile per massimizzare il tempo di azione. Inoltre, non bisogna applicare il gel alla gola per non rischiare il soffocamento.

Per evitare effetti collaterali, Daktarin Gel Orale non deve essere usato se:

si è allergici al miconazolo , o altri medicinali antifungini simili o ad uno qualsiasi degli altri componenti del medicinale;

, o altri medicinali antifungini simili o ad uno qualsiasi degli altri componenti del medicinale; il paziente ha meno di 4 mesi di età o la deglutizione non ancora sufficientemente sviluppata;

o la deglutizione non ancora sufficientemente sviluppata; si hanno disfunzioni al fegato ;

; si sta assumendo uno dei medicinali indicati nel foglietto illustrativo, che possono avere interazioni negative con Daktarin Gel Orale.

Altre versioni di Daktarin

Oltre a Daktarin Gel Orale il marchio offre altre versioni del medicinale per combattere diverse tipologie di infezioni fungine. Nello specifico ci sono:

Daktarin dermatologico 2% polvere cutanea : questa formulazione in polvere è indicata per trattare le infezioni della pelle causate da funghi e lieviti. È particolarmente utile nelle aree umide del corpo dove una crema potrebbe non asciugarsi completamente.

: questa formulazione in polvere è indicata per trattare le infezioni della pelle causate da funghi e lieviti. È particolarmente utile nelle aree umide del corpo dove una crema potrebbe non asciugarsi completamente. Daktarin dermatologico 2% crema : questa crema è utilizzata per trattare le infezioni cutanee fungine, come il piede d’atleta, la tinea cruris, la tinea corporis, e le infezioni da candida. La crema aiuta ad alleviare i sintomi come prurito, arrossamento e desquamazione della pelle.

: questa crema è utilizzata per trattare le infezioni cutanee fungine, come il piede d’atleta, la tinea cruris, la tinea corporis, e le infezioni da candida. La crema aiuta ad alleviare i sintomi come prurito, arrossamento e desquamazione della pelle. Daktarin dermatologico 2% soluzione cutanea : la soluzione cutanea liquida è adatta per trattare le infezioni fungine della pelle in aree difficili da trattare con creme o polveri, come ad esempio il cuoio capelluto.

: la soluzione cutanea liquida è adatta per trattare le infezioni fungine della pelle in aree difficili da trattare con creme o polveri, come ad esempio il cuoio capelluto. Daktarin 2% crema vaginale : questa crema è specificamente formulata per il trattamento delle infezioni vaginali fungine, come la candidosi vaginale. Aiuta a ridurre i sintomi come prurito, bruciore e scarico anormale.

: questa crema è specificamente formulata per il trattamento delle infezioni vaginali fungine, come la candidosi vaginale. Aiuta a ridurre i sintomi come prurito, bruciore e scarico anormale. Daktarin 400 mg capsule molli vaginali: queste capsule vaginali sono utilizzate per il trattamento delle infezioni fungine vaginali, fornendo una dose concentrata del principio attivo direttamente nella zona interessata. Le capsule sono progettate per sciogliersi all’interno della vagina, rilasciando il farmaco per combattere l’infezione.

In caso di dubbi sulla versione giusta da usare per il proprio disturbo è essenziale chiedere un parere ad un professionista sanitario.