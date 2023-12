Crisi nera per la Salernitana: arriva un’altra sconfitta col Bologna

Arriva la seconda sconfitta di fila per la Salernitana contro un Bologna stratosferico che si prende provvisoriamente la zona Champions. Non si rivelano, dunque, utili i due giorni di ritiro a Paestum per i Granata che si fanno male da soli con i soliti errori difensivi. Il risveglio dei padroni di casa solo nel finale della ripresa quando la gara sembra definitivamente scivolata via e non c’è più nulla da perdere. Mattatore della serata Zirkzee, che trova la prima doppietta in A e confeziona una prova maiuscola al di là delle reti.

Il primo tempo

Poca Salernitana nella prima frazione. La squadra di Thiago Motta gestisce i tempi del gioco alternando fasi di attacco veemente a momenti di palleggio, sul quale il pressing dei Granata va sempre fuori giri. Al 9’ la gara si sbocca con Zirkzee il più lesto a fiondarsi su una corta respinta di Costil, davanti a un’inerte difesa di casa, che aveva battezzato il 9 in posizione irregolare. Il raddoppio è un harakiri di Lovato che fornisce un assist involontario al solito Zirkzee, con un retropassaggio sconsiderato. Il belga si presenta a tu per tu con Costil, lo siede con la sua tecnica sopraffina e appoggia in rete a porta sguarnita. Giaccio nelle vene per il diamante rossoblù alla sua prima doppietta nella nostra massima serie. Nel finale Inzaghi toglie Lovato e inserisce Tchaouna con una precoce mossa della disperazione. Quando cala il sipario della prima frazione l’Arechi esplode in uno sciame di fischi.

La ripresa

È un Bologna molto fluido nel palleggio quello dell’inizio di ripresa. Motta sembra comandare i suoi con il joystick, nelle lunghe manovre salgono in cattedra Calfiori e Frauler. Tuttavia, è sempre Zirkzee ad illuminare negli ultimi 25 metri con un servizio ottimo a Ferguson che sciupa il colpo del ko.

La Salernitana trova inaspettatamente il colpo che accorcia le distanze con il neo entrato Simy che insacca dopo un assist al bacio di Candreva. Il nigeriano non trovava la via della rete da quasi due anni. La gara si infiamma e l’Arechi inizia a credere all’impresa.

Le occasioni propizie arrivano in pieno recupero. Prima con Daniliuc che è troppo generoso e anziché calciare verso la porta cerca un’improbabile palla al centro.

Nel parapiglia finale un cross di Tchaouna trova Pirola, che forse ostacolato dai suoi stessi compagni, mette a lato.

L’ultima occasione

Proprio al tramonto del match Simy si trova sul destro il pallone per la doppietta e per il pareggio, ma il suo colpo di contro balzo è troppo angolato. È l’ultima occasione: Salernitana – Bologna termina sul risultato di 1 a 2.