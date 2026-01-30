“Crimini e delitti”: bullismo e cyberbullismo, un fenomeno allarmante e in crescita

“Crimini e Delitti” è il programma condotto da Maria Emilia Cobucci, in tandem con l’avvocato Francesco Barone, in onda tutti i venerdì a partire dalle ore 20:40.

Un lungo viaggio che ripercorrerà e esaminerà le notizie e i casi di cronaca nera che hanno caratterizzato l’intero territorio cilentano e non solo. Attraverso approfondimenti, immagini e testimonianze verranno raccontate tutte le storie che nel corso degli anni hanno lasciato un segno indelebile.

In questa puntata di “Crimini e Delitti” al centro della discussione: il bullismo e il cyberbullismo. Secondo un’indagine del Ministero dell’Istruzione e del Merito, circa il 25% degli studenti ha subito episodi di bullismo almeno una volta, mentre il 18% ha partecipato attivamente a tali episodi. Il cyberbullismo colpisce l’8% degli studenti, con il 7% che ha ammesso di aver preso parte a episodi di cyberbullismo. Si tratta di dati ormai allarmanti che mostrano come, questo fenomeno, richieda un intervento immediato da parte delle istituzioni, dell’ambiente scolastico e delle famiglia.

Ospite della puntata, Giuseppe Aulisio, rappresentante d’Istituto del Liceo “Alfonso Gatto” di Agropoli. Il giovane ha dialogato con i conduttori per discutere di una vera e propria piaga sociale che affligge tantissimi giovani in Italia e non solo.