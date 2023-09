Costituita ufficialmente la Pro Loco di Altavilla Silentina: focus sull’inclusività al centro della promozione turistica e culturale

Nella serata di ieri, presso l’Auditorium Comunale Casagrande ad Altavilla Silentina, è stata ufficialmente costituita l’associazione ‘Pro Loco Altavilla Silentina 2023’. Questo importante passo è il risultato di quasi un anno di impegno del comitato civico costituitosi allo scopo di promuovere il turismo e la cultura nel comune del basso Calore. L’associazione ‘Pro Loco Altavilla Silentina 2023‘ è nata con l’obiettivo di diventare un punto di riferimento per la promozione turistica e culturale di Altavilla Silentina, valorizzando le ricchezze storico-culturali, naturalistiche e gastronomiche di questa terra unica, situata a metà strada tra la costa e il Parco Nazionale del Cilento. La nuova Pro Loco si distingue per il suo impegno nell’inclusività e nella partecipazione attiva di tutti i cittadini. Secondo Tommaso Errico, presidente del comitato promotore.

Gli obiettivi

Le associazioni Pro Loco non sono più solo enti privati che organizzano eventi o sagre di paese, ma una volta riconosciute all’interno dell’albo della Regione Campania divengono veri e propri enti istituzionalizzati all’interno della programmazione turistica di tutto il comprensorio. Il consiglio direttivo della Pro Loco di Altavilla Silentina è composto da sette membri altamente motivati e impegnati, scelti tra coloro che si sono attivamente messi a disposizione nel corso degli ultimi mesi. I membri del consiglio sono: Oreste Acito, Erika Di Matteo, Michele Ingenito, Virgilio Mari, Ornella Peduto, Antonello Scorziello, Alex Serratore.

Le finalità

“Altavilla Silentina è un comune per certi versi unico del basso Calore. È un ponte ideale tra i flussi turistici che transitano da Paestum e le nostre ricchissime aree interne. Questa posizione, unita alle numerosissime risorse storico-culturali, naturalistiche e gastronomiche, rappresentano un tesoro inestimabile da valorizzare e da comunicare. Non vediamo l’ora di iniziare subito a lavorare per questo con l’amministrazione comunale che ci ha sostenuto in questi mesi, con le associazioni già presenti, con gli operatori turistici e con tutti i cittadini che vorranno dare un contributo costruttivo per Altavilla, nessuno escluso” – conclude il neopresidente Acito-.