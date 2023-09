Altavilla Silentina: Nasce la nuova Pro Loco

Sono stati mesi duri quelli appena trascorsi per Altavilla Silentina. I cittadini hanno intrapreso diverse azioni per entrare a far parte della Pro Loco, ma dinanzi alla mancanza di risposta, dopo anni di attesa, da parte di quello che oramai è l’ex direttivo, hanno deciso di far sentire la loro voce pur di entrare a far parte dell’importante organismo associativo.

Pro Loco di Altavilla Silentina, le novità

Dopo aver organizzato riunioni, dopo aver contattato tutti gli organi competenti sulla questione e dopo aver raccolto firme per dimostrare il risentimento popolare dinanzi alla mancata inclusività della Pro Loco, i cittadini, hanno costituito un comitato ad hoc ed è già tutto pronto per costituire la nuova Pro Loco.

“Entro pochi giorni daremo formale costituzione alla Pro Loco del Comune di Altavilla Silentina, un’associazione a completo servizio della comunità e dello sviluppo del territorio.

Dopo un lungo percorso non sempre facile e grazie alla perseveranza e abnegazione di tanti cittadini che hanno creduto nelle ambizioni di questo comitato, siamo vicini alla nascita di una Pro Loco aperta, inclusiva e dedicata unicamente alla valorizzazione di ogni risorsa umana, culturale, storica e naturalistica del nostro magnifico paese” hanno fatto sapere dal comitato invitando tutti i cittadini di Altavilla Silentina a diventare soci fondatori della Pro Loco così da iniziare a lavorare insieme da subito.

La mission

“Oltre alla sottoscrizione dell’atto costitutivo con la raccolta delle adesioni dei soci fondatori proporremo le persone che riteniamo adatte a formare il primo consiglio direttivo: Oreste Acito, giovane avvocato, potrebbe essere il presidente, affiancato dai consiglieri Erika Di Matteo, Michele Ingenito, Virgilio Mari, Ornella Peduto, Antonello Scorziello, Alex Serratore. Sono persone capaci e motivate che dal primo minuto hanno dedicato tempo e risorse senza alcun risparmio alla causa” hanno continuato dal comitato che ha dato appuntamento agli altavillesi per mercoledì 20 settembre alle ore 20:30, presso l‘Auditorium Comunale Casagrande, dove avverrà la costituzione dell’associazione con l’indicazione dei soci fondatori tra tutti i cittadini presenti.

La precedente Pro Loco altavillese è stata già cancellata dall’albo delle Pro Loco in seguito alle azioni intraprese dai cittadini.