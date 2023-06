Cittadini indignati, polemiche e proteste: la Pro Loco di Altavilla Silentina cancellata dall’albo regionale

Dopo le polemiche dei mesi scorsi e delle proteste da parte dei cittadini indignati per la mancata ricezione di una risposta, protrattarsi per anni, dinanzi alla richiesta di iscriversi alla Pro loco di Altavilla Silentina, la stessa Pro loco è stata cancellata, con decreto pubblicato il 29 maggio, dall’albo regionale delle Pro loco.

“Il nostro ringraziamento va ai settanta cittadini che hanno spedito la raccomandata per richiedere l’iscrizione alla Pro loco, grazie a questo gesto si sono accesi i riflettori sul caso” hanno fatto sapere dal “Comitato per una Pro Loco più inclusiva” nato ad Altavilla Silentina proprio per permettere a tutti di rientrare a far parte dell’importante organismo.

Lo scorso 24 maggio ad Altavilla si era tenuto un incontro pubblico, alla presenza di personaggi di spicco del mondo della politica provinciale e regionale, proprio per affrontare l’importante questione che non permetteva ai cittadini di essere parte attiva della Pro loco.

Ecco le info utili per potersi nuovamente iscriversi

“Adesso è possibile costituire e iscrivere nell’albo regionale una nuova Pro loco ed aprire una fase in cui tutti i cittadini potranno partecipare attivamente alla programmazione turistica per il nostro territorio” hanno fatto sapere ancora dal Comitato invitando tutti gli altavillesi a partecipare all’incontro che si terrà il 7 giugno alle ore 19:00, presso l’aula consiliare della frazione Cerrelli allo scopo di dare il via alle operazioni per la costituzione della nuova Pro loco di Altavilla Silentina.