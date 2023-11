Corleto Monforte: presso l’edificio scolastico un’aula dedicata al maestro Antonio Rossi

Sarà una giornata di festa e all’insegna dei ricordi per Corleto Monforte quella di lunedì, 20 novembre. Alle ore 11:00, infatti, presso l’edificio scolastico sito nel comune, si terrà la cerimonia per l’intitolazione dell’Aula Docenti al maestro Antonio Rossi. Il maestro Rossi, nella memoria e nel cuore di tutti gli abitanti del luogo, ha rappresentato una vera e propria risorsa per la cittadinanza. Originario di Petina, Rossi, era nato il 22 luglio 1908 e venne a mancare a Cava de’ Tirreni, il 24 febbraio 1992.

Il ricordo

Giunto nell’entroterra cilentano per svolgere il suo primo incarico da insegnante, prestó servizio dapprima presso la scuola elementare di Sant’Angelo a Fasanella e poi nel vicino comune di Corleto Monforte. Persona colta e di grande onestà, capace di toccare il cuore e la mente di tutti, così lo descrivono i tanti che lo ricordano con affetto, amore e stima. Dall’amministrazione comunale di Corleto Monforte, guidata dal sindaco Filippo Ferraro, è giunto l’invito a tutta la cittadinanza a partecipare alla cerimonia di lunedi quando, presso la scuola, si terrà la benedizione del parroco e lo svelamento della targa ad eterna memoria del Maestro Antonio Rossi e della sua infinita umanità.

L’iter per l’intitolazione

L’iter burocratico per l’intitolazione dell’aula docenti al maestro Rossi era già stato avviato dalla precedente amministrazione comunale guidata dal sindaco, Antonio Sicilia. Un’iniziativa portata avanti con convinzione anche da parte dell’amministrazione Ferraro.