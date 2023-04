Convegno sul turismo delle radici a Castellabate: riscoprire le origini dei territori

Il 29 aprile 2023 presso il Salone di Villa Matarazzo a Castellabate si terrà un importante convegno sul turismo delle radici. L’evento rappresenta un’importante occasione di confronto, dibattito e crescita per tutti gli attori coinvolti in questo settore cruciale per l’intero tessuto socio-economico di Castellabate.

Il tema centrale del convegno riguarda la riscoperta delle origini dei territori come punto di partenza ed elemento essenziale della programmazione turistica. L’obiettivo è quello di accrescere l’interesse storico-culturale del territorio, rendendolo meta turistica di interesse nazionale e internazionale.

Relatori internazionali e locali

Al convegno parteciperanno importanti relatori di rilievo internazionale, tra cui il Segretario Generale della Camera di Commercio Italiana di San Paolo, Fabio Selan, il Presidente del Dipartimento Sviluppo e Cooperazione Italia-Brasile, Raffaele Palumbo, il Console a Santa Catarina in Brasile, Attilio Colitti e l’Ambasciatore del Brasile in Italia, Andrea Matarazzo, discendente della famiglia Matarazzo di Castellabate, che interverrà in collegamento online.

Inoltre, saranno presenti il Presidente Confcooperative di Salerno, Salvatore Scafuri, il Presidente della Provincia di Salerno, Franco Alfieri, il Parlamentare della Commissione Affari Esteri ed Emigrazione, Fabio Porta e il Responsabile Ufficio Promozione Turistica del Comune di Castellabate, Enrico Nicoletta, che fungerà da moderatore.

La programmazione turistica volta alla riscoperta delle origini

Il Sindaco di Castellabate, Marco Rizzo, sottolinea l’importanza del convegno per avviare una programmazione turistica sempre più volta alla riscoperta delle origini e della storia del territorio. L’obiettivo è quello di valorizzare il patrimonio culturale e storico della città, promuovendo il turismo in modo sostenibile e responsabile.