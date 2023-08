Controne: grandi emozioni per la giornata in memoria delle vittime del Covid. Tra i premiati anche il Professore Ascierto | VIDEO

Grandi emozioni venerdì sera a Controne per la Giornata della Memoria per le vittime del Covid e per la cerimonia di conferimento delle onorificenze con la consegna delle chiavi della città ai medici che si sono distinti per il loro impegno durante i mesi difficili della pandemia.

Durante la serata sono stati premiati, con una pergamena, anche le persone e i professionisti del territorio che durante il periodo del lockdown hanno aiutato quanti avevano più bisogno.

La cerimonia si è aperta con la benedizione da parte del parroco di Controne, Don Fabio. A prenderne parte anche le associazioni di volontariato di tutto il territorio, le forze dell’ordine insieme al Capitano del Comando dei Carabinieri di Eboli, Emanuele Tanzilli e i sindaci e gli amministratori comunali degli Alburni.

L’iniziativa

L’iniziativa, fortemente voluta dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco Ettore Poti ha visto, tra i premiati a cui sono state consegnate le simboliche chiavi della Città di Controne, il professore Paolo Antonio Ascierto, tra i massimi esperti al mondo di oncologia e direttore dell’Unità di Melanoma, Immunoterapia Oncologica e Terapie Innovative dell’Istituto Nazionale per lo Studio e la Cura dei Tumori – Fondazione Giovanni Pascale di Napoli e presidente della Fondazione Melanoma; il dottore Renato Gammaldi, rettore dell’Unità Operativa Complessa di Anestesia e Rianimazione presso l’ospedale San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona di Salerno; il dottore Donato Muto, dirigente medico dell’Unità Operativa Complessa di Emergenza 118 presso l’ASL di Salerno e il dottore Giuliano D’Angelo presidente del Comitato di Serre della Croce Rossa Italiana.

Le dichiarazioni

«Abbiamo voluto organizzare questa giornata che tanto ci ha commossi per non dimenticare le persone scomparse a causa della pandemia da Covid-19 e per ringraziare quanti, con modalità diverse ma guidati dallo stesso spirito, si sono prodigati e si sono impegnati in prima persona mettendo a rischio la propria incolumità» hanno fatto sapere dalla casa comunale.

Tanti i cittadini di Controne e dei paesi limitrofi che hanno seguito l’intera serata affollando la piazza del comune.