Controlli nelle strutture ricettive di Camerota: task force in azione

Una task force delle forze dell’ordine è impegnata da questa mattina in un’operazione di controllo a tappeto riguardante l’imposta di soggiorno e la registrazione dei clienti all’interno delle strutture ricettive del Comune di Camerota. L’obiettivo di questa massiccia operazione è garantire il rispetto delle normative locali e favorire una gestione più trasparente delle attività turistiche nella zona. Questa iniziativa mirata dimostra l’impegno delle autorità locali nel contrastare eventuali irregolarità nel settore turistico.

L’importanza dell’imposta di soggiorno

L’imposta di soggiorno è uno strumento essenziale per finanziare servizi e infrastrutture per il benessere dei turisti e per lo sviluppo del territorio. Ogni ospite che alloggia in una struttura ricettiva è tenuto a pagare l’imposta di soggiorno stabilita dal Comune, secondo le modalità previste dalla legge. I controlli mirati mirano a verificare se tutte le strutture turistiche stanno rispettando questa disposizione e se sono registrate al portale PayTourist.

Le attività

Inoltre, durante l’operazione, le forze dell’ordine si concentreranno sulla registrazione corretta dei clienti sul portale Alloggiati della Questura.

Le attività della task force coinvolgeranno tutti i tipi di strutture ricettive, incluse le strutture alberghiere, i bed and breakfast, gli affitti turistici e qualsiasi altra forma di alloggio temporaneo.

“Al momento, l’operazione è ancora in corso, e si prevede che durerà alcuni giorni. Una volta completata, le autorità comunicheranno il resoconto e i risultati ottenuti”, fanno sapere da palazzo di città.