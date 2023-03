PayTourist: la nuova piattaforma per la gestione dell’imposta di soggiorno presentata da un Comune del Cilento

Il Comune di Centola, ha predisposto una nuova piattaforma di gestione dell’imposta di soggiorno, chiamata PayTourist, e invita tutti gli operatori turistici del territorio a partecipare al webinar di formazione dedicato alla sua presentazione.

L’appuntamento

Il webinar, che si terrà online venerdì 24 marzo alle 15:30, è stato organizzato per fornire agli operatori turistici tutte le informazioni necessarie per l’utilizzo di questa nuova piattaforma, che consentiranno loro di gestire l’imposta di soggiorno in modo facile e veloce.

Il webinar di formazione sarà condotto da esperti del settore, che illustreranno le funzionalità della piattaforma e forniranno consigli utili per una corretta gestione dell’impostazione di soggiorno.

Ecco a chi è rivolto

A tutte le strutture ricettive presenti nel territorio di Centola, inclusi hotel, B&B, case vacanza, villaggi e campeggi. Partecipare a questo webinar rappresenta un’opportunità importante per i gestori di queste strutture, in quanto l’utilizzo della piattaforma PayTourist consentirà loro di risparmiare tempo e di semplificare le procedure amministrative legate alla gestione dell’imposta di soggiorno.

Per partecipare al webinar è necessario registrarsi attraverso il sito web del Comune di Centola. (clicca qui). Non perdere l’occasione di scoprire tutte le novità offerte dalla piattaforma PayTourist e di semplificare la gestione dell’imposta di soggiorno nella tua struttura ricettiva.