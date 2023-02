Cilento: approvato il piano di destinazione del gettito dell’imposta di soggiorno

Il comune di Centola, guidato dal sindaco Rosario Pirrone, ha definito le modalità di destinazione delle risorse derivanti dall’applicazione dell’imposta di soggiorno del 2022.

Ecco il piano di destinazione del guadagno dall’imposta di soggiorno

Nello specifico, il piano di destinazione del gettito derivante dall’imposta di soggiorno è il seguente: per l’arredo urbano sono stati stanziati 30.000 euro; per i beni culturali 19.000 euro; per la promozione turistica e marketing 29.000 euro; per gli eventi in programma previsti per l’estate, a Natale e Capodanno sono stati stanziati 89.000 euro; per la sicurezza e la vigilanza notturna 65.000 euro; per le spese degli aumenti dei consumi nel periodo estivo sono stati stanziati 50.000 euro e infine per l’assistenza medica turistica 3.000 euro.

“Il gettito dell’imposta di soggiorno sarà destinato a finanziare interventi in materia di turismo, compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, e interventi relativi ai servizi pubblici locali”, fanno sapere da Palazzo di Città.

Imposta di soggiorno: chi deve pagarla

L’imposta di soggiorno è dovuta da chi alloggia in alberghi, residenze turistico – alberghiere, campeggi, villaggi turistici, case per ferie, ostelli, affittacamere, case e appartamenti per vacanze, appartamenti immobiliati per uso turistico, attività saltuarie di alloggio e prima colazione (bed & breakfast), agriturismi, strutture di turismo rurale, negli istituti religiosi, nonché gli immobili destinati alla locazione breve.