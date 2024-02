Console della Tunisia in visita in Prefettura a Salerno

Il Console della Repubblica di Tunisia a Napoli, Khaled Fekih, ha fatto visita questa mattina, presso il Palazzo del Governo, al Prefetto di Salerno, Francesco Esposito. Nel corso dell’incontro, che si è svolto in un clima di massima cordialità, era presente anche il Questore di Salerno Giancarlo Conticchio e sono stati affrontati temi di interesse comune sotto il profilo dell’accoglienza e dell’integrazione dei cittadini tunisini sul territorio salernitano.

L’incontro

In particolare, il Prefetto Esposito ha informato che è in corso di predisposizione un piano territoriale di interventi per la gestione del fenomeno migratorio, quale documento di analisi e pianificazione strategica, che consentirà di effettuare una ricognizione dei fabbisogni della provincia di Salerno in materia di accoglienza e integrazione dei migranti e del tessuto sociale di riferimento, necessaria a governare il flusso di cittadini stranieri non più solo con strumenti di carattere transitorio ed emergenziale ma anche con un’organizzazione strutturata in grado di mettere in rete istituzioni pubbliche e private per favorire integrazione e inclusione sociale ed economica.

Ha sottolineato l’importanza di un buon processo di integrazione anche per il contrasto e la prevenzione dei casi di marginalità sociale che possono avere facilmente riflessi anche sul piano della sicurezza.

La collaborazione istituzionale

In chiusura dell’incontro il Prefetto, nel ribadire la tradizionale collaborazione istituzionale tra i due Paesi, ha ricordato che il valore dell’accoglienza e della solidarietà della provincia di Salerno hanno radici storiche profonde e vengono confermate tuttora in occasione dei numerosi sbarchi di migranti nel porto di Salerno.