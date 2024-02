«Cittadini bloccano ladri», ma era una fake news. Intanto continuano le segnalazioni di tentati furti in Cilento

Ronde in paese, ladri fermati dai cittadini. La notizia si è diffusa nella serata di ieri ma in realtà si è ben presto rivelata falsa. L’evento che ha generato tensione e apprensione nella comunità di Massa di Vallo della Lucania, ha interessato degli operai che stavano tornando al loro alloggio dal cantiere della Cilentana. I due sono stati scambiati per ladri, scatenando una serie di ricerche da parte dei cittadini e dei carabinieri.

I fatti

Nella serata di ieri i cittadini della frazione vallese avevano segnalato persone sospette. Visti i casi dei giorni precedenti diverse persone si sono unite per dare la caccia ai presunti malviventi, quando improvvisamente è apparso un furgone bianco proveniente da una stradina sterrata.

A bordo del veicolo si trovavano i due operai, ignari del caos che si era scatenato intorno a loro. Fermati da due cittadini, hanno poi dovuto attendere l’arrivo delle forze dell’ordine. I due lavoratori sono stati condotti in caserma, dove hanno dovuto spiegare la propria posizione e dimostrare la loro innocenza prima di essere rilasciati.

Le ricerche per i presunti ladri sono proseguite per tutta la notte, spostandosi anche nella località di Sant’Angelo. Nonostante gli sforzi delle autorità e dei cittadini, i malviventi sono riusciti a sfuggire, lasciando dietro di sé solo la vegetazione che ha fatto perdere le loro tracce.

Ancora colpi in paese

Un’altra località colpita da un tentativo di furto è stata Casal Velino paese, dove si è ripetuto lo stesso scenario. «Per la seconda sera consecutiva – segnala una residente – ci sono stati ladri sotto casa mia. In attesa che spegnessimo le luci per farsi dei segnali con le torce. Grazie ai vicini li abbiamo messi in fuga».