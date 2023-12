Cilentana, riapertura non prima dell’estate. Sprint dell’Anas per l’avvio dei lavori

Bisognerà attendere con ogni probabilità l’estate per veder riaperta la Cilentana. Ci vorrà tempo ma rispetto a quando nel 2014 chiuse il viadotto Chiusa nei pressi di Prignano Cilento c’è un elemento che fa ben sperare: l’arteria è di competenza dell’Anas e non più della Provincia. La società ha in tempi velocissimi avviato le verifiche che permetteranno di stabilire entro pochi giorni il cronoprogramma che porterà all’avvio dei lavori.

I disagi

I disagi non mancheranno con l’area sud del Cilento che rischia di restare isolata considerato che i percorsi alternativi tra Vallo della Lucania e Massicelle, impongono un tempo di percorrenza di circa trenta minuti che potrebbero scoraggiare soprattutto i turisti.

Proprio gli operatori del settore manifestano preoccupazione in vista soprattutto della prossima primavera quando gli afflussi nelle località di villeggiatura inizieranno ad aumentare.

Fondi dal Mit

Il parlamentare della Lega Attilio Pierro ha rassicurato sulla tempistica: «dovrà essere realizzata la progettazione necessaria e avviati i lavori, con fondi già a disposizione, per garantire il transito in sicurezza sulla Statale. Positivo inoltre l’interessamento del Mit rispetto a questo intervento: ancora una volta riaffermiamo la grande attenzione di Matteo Salvini e della Lega alle infrastrutture del nostro Paese e alla sicurezza di tutti gli utenti delle strade. Con la Lega il Paese riparte».