Cineteatro chiuso a Sapri e Policastro: chiesti chiarimenti ai sindaci

Il Segretario Provinciale di Italia del Meridione Salerno, Vincenzo Folgieri, ha inviato una nota tramite PEC al Sindaco di Sapri ed una al Sindaco di Santa Marina, chiedendo di essere informato riguardo le ragioni della prolungata chiusura del Cine-Teatro “Ferrari” sito in Sapri e del Cine-Teatro “Tempio del Popolo” sito in Policastro.

Le richieste di Italia del Meridione

Il Segretario Provinciale di Italia del Meridione Salerno Vincenzo Folgieri, ha espresso “profonda preoccupazione riguardo la prolungata chiusura del Cine-Teatro Ferrari, un vero gioiello architettonico in stile razionalista che da troppo tempo è stato sottratto al godimento della nostra comunità. Chiuso ormai dal Novembre 2021, non ha più visto una felice riapertura, né nel breve periodo né nel lungo. La struttura è stata semplicemente sbarrata e lasciata languire senza vita. È stata negata alla nostra comunità la possibilità di godere di uno spazio culturale di inestimabile valore”.

Le richieste

Il Segretario Provinciale di Italia del Meridione Salerno, Vincenzo Folgieri, ha inoltre richiesto “che l’Amministrazione comunale fornisca informazioni chiare e trasparenti sulla situazione attuale e sulle intenzioni per il futuro dell’impianto”.

Folgieri, rivolgendosi anche al Sindaco di Santa Marina, relativamente alla chiusura del Cine-Teatro “Tempio del Popolo” ha sottolineato che “la chiusura improvvisa e priva di ragionevoli spiegazioni di questa importante istituzione culturale per l’intero territorio è stata motivo di profonda preoccupazione per la comunità locale, e mi permetto di scriverLe questa lettera per chiedere informazioni in merito alle azioni che l’Amministrazione comunale intende intraprendere per garantire la riapertura di questo luogo ormai caro a tutta la comunità del Golfo di Policastro”.

Le richieste di informazioni non sono state, fino a questo momento, soddisfatte da nessuna delle due amministrazioni comunali competenti, pertanto, ove non vi fossero novità di rilievo la Segreteria Provinciale IdM Salerno “si riserva di intraprendere ulteriori azioni nell’interesse dei cittadini e della trasparenza amministrativa”.