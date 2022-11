Santa Marina Cineteatro Tempio del Popolo, spettacolo gratuito in lingua francese

È in programma per il 18 novembre alle 11:00 al Cineteatro Tempio del Popolo di Policastro Bussentino, lo spettacolo gratuito in lingua francese «Maitre Mo & Jean- Baptiste Poquelin»; lo spettacolo è del regista francese Frédéric Lachkar.

Uno spettacolo ricco di musica, recitazione, talento e profondità che si uniscono e si fondono perfettamente alle produzioni Mater Lingua che riunisce France Theatre, la più importante compagnia di teatro francese in Italia, Espana Teatro e Broadway to English.

Ecco chi è Fréderic Lachkar

Frédéric Lachkar, è un attore francese. È l’attuale direttore di Mater Lingua. I suoi spettacoli in lingua sono seguiti da oltre 200.000 studenti ogni anno in Italia. Viene inoltre impiegato come doppiatore madrelingua francese.

Ha frequentato la scuola nazionale di arte drammatica Cours Simon di Parigi. Ha vinto il Premio per l’interpretazione in “Jacques le Fataliste” di Diderot al Teatro de l’Atelier nel 1992.

Diplomato al Cours Simon di Parigi, riceve il premio Laurence Constant. Comincia la sua carriera a Parigi tra teatro e televisione.

Arrivato in Italia nel 1998, crea insieme al Professor Jean-Dominique Durand, direttore del Institut français Saint-Louis de France e consigliere culturale dell’Ambasciata francese presso la Santa Sede, una scuola di teatro in lingua francese. Il successo è immediato e il teatro francese di Roma (Théâtre français de Rome) nasce nel 2000.

Il commento

«Ritorna nel nostro comune Frédéric Lachkar con una rappresentazione in lingua francese– spiega il sindaco di Santa Marina Giovanni Fortunato– Abbiamo già avuto il piacere di ospitare Lachkar con altri spettacoli in lingua, che hanno riscosso un grande successo.

Allo spettacolo di venerdì 18 saranno presenti gli alunni e gli insegnanti dell’I.C. di Santa Marina-Policastro, io invito anche i genitori e la cittadinanza a partecipare, sarà sicuramente una rappresentazione bella e interessante, un successo assicurato come tutti gli spettacoli proposti da Frédéric Lachkar»- conclude.