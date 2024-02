Cilento, una gita sociale per persone anziane. Ecco come partecipare

Un avviso pubblico per presentare richieste di partecipazione ad attività socio, culturali rivolte a persone anziane. È l’iniziativa del Piano di Zona S9, intenzionato a favorire occasioni di socializzazione e svago per gli anziani e contrastare condizioni di solitudine con la realizzazione di progetti di turismo sociale e culturale rivolte a persone che abbiano superato i 65 anni e che versano in condizioni di disagio economico e sociale.

I requisiti

Possono presentare domanda i cittadini che hanno compiuto i 65 anni di età, autosufficienti, con Isee inferiore a 15 mila euro e residenti in uno dei comuni del Piano di Zona.

C’è tempo fino al 15 marzo per presentare domanda con attestazione medica del buono stati di salute, Isee e copia del documento di identità.

La scelta dei partecipanti avverrà sulla base di una graduatoria con preferenza per reddito Isee, assenza di una rete familiare idonea e anzianità.

In rapporto alle risorse disponibili si stabilirà il numero di partecipanti e la location per una visita guidata (Reggia di Caserta o Costiera Amalfitana)

I comuni

L’avviso è diretto ai cittadini di Alfano, Camerota, Casaletto Spartano, Caselle in Pittari, Celle di Bulgheria, Centola, Ispani, Morigerati, Roccagloriosa, Rofrano, Santa Marina, San Giovanni a Piro, Sapri, Torraca, Torre Orsaia, Tortorella, Vibonati.