Piano di Zona S9: entro fine anno le prime stabilizzazioni

Ieri, presso l’Ufficio di Piano dell’Ambito S9 di Sapri, si è tenuto un incontro di rilevanza cruciale incentrato sul tema delle stabilizzazioni del personale. La riunione è stata convocata in risposta alla richiesta della nota protocollata n. 1408/2023 presentata dalla OO.SS CISL FP.

L’incontro

L’obiettivo principale di questo tavolo di concertazione e confronto è stato quello di esaminare l’attuazione dei livelli essenziali strutturali delle prestazioni sociali nell’Ambito Territoriale S9, utilizzando i fondi destinati al potenziamento del personale e dei servizi sociali.

L’incontro è stato caratterizzato da un profondo spirito collaborativo, con l’obiettivo di condividere e verificare la programmazione sociale partecipata nell’ambito territoriale. Questo processo mira a sviluppare politiche sociali sempre più aderenti ai bisogni della comunità e ai livelli essenziali dei servizi. Durante l’incontro, è stata presentata una panoramica dei servizi, focalizzandosi sulla programmazione della II ANNUALITA’ V PSR ANNO 2023, e sono stati discussi i progetti finanziati attraverso i nuovi fondi regionali e del PNRR.

Le novità

Il Sindaco di Sapri, Antonio Gentile, ha annunciato il rinnovo della convenzione per la gestione associata dei servizi socio-sanitari, sottolineando l’importanza del potenziamento dei servizi sociali. Questo piano prevede l’assunzione di personale altamente specializzato entro fine anno 2023, con la stabilizzazione di due assistenti sociali, e l’assunzione di ulteriori professionisti entro fine anno 2024, tra cui mediatore culturale, esperto amministrativo contabile, esperto in gare, sociologi, psicologi, educatori, esperto informatico e di comunicazione.

La soddisfazione dei sindacati

Vincenzo Brancaglione e Segretario Provinciale Vincenzo Della Rocca della Cisl, hanno espresso soddisfazione per la struttura giuridica valida per l’esercizio dei servizi sociali e per le stabilizzazioni del personale. Hanno sottolineato l’importanza di contratti dignitosi a tempo indeterminato e di 36 ore settimanali anche con l’impiego dei fondi del PNRR. Inoltre, hanno accolto positivamente la programmazione dei servizi presentata dal Sindaco e dalla Coordinatrice dott.ssa Gianfranca Di Luca auspicando un consolidamento del percorso.

Per la CISL ulteriore plauso e sforzo va richiesto ai sindaci dell’ambito per chiedere un impegno congiunto nel trasferimento dei fondi per il potenziamento del servizio sociale e per garantire il rispetto dei livelli essenziali prestazionali. È stato richiesto un cronoprogramma preciso al fine di adeguare il piano assunzionale sulla piattaforma SIOSS, al fine di ricevere i fondi strutturali.

Anche la CGIL esprime la propria soddisfazione per la presa in carico da parte dei Sindaci e del Piano di Zona nel suo complesso, dei bisogni reali di carattere sociale e socio-assistenziale e che i cittadini di quest’area, «da troppo tempo dimenticati, finalmente intravedono segnali positivi dalle Istituzioni preposte, atti a garantire il soddisfacimento dei propri bisogni e delle proprie necessità.

Del pari, e non meno importante, è l’iniziativa prospettata dal Sindaco di Sapri relativa alla destinazione di fondi sovra-comunali alla creazione di appositi e dedicati spazi da destinare ad attività professionalizzanti a favore di giovani disoccupati che vorranno cimentarsi nell’apprendimento di mestieri ed attività artigianali caratterizzanti le attività economiche dei territori in questione».