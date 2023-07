Cilento: Sp94, al via gli interventi di messa in sicurezza. Strada chiusa

Buone notizie per la viabilità nel Cilento. Da oggi (18 luglio) e fino al 24 luglio saranno eseguiti i lavori di messa in sicurezza, ripristino e consolidamento del movimento franoso sulla Sp94 Agnone – Ortodonico. Lo ha reso noto il sindaco Flavio Meola. L’arteria resterà chiusa durante questo periodo; dal 25 luglio al 31 luglio, invece, i lavori proseguiranno con la strada aperta a senso unico alternato. Ciò per evitare di prolungare ulteriormente i disagi in un periodo in cui l’affluenza sul territorio aumenta considerevolmente.

Le criticità della Sp94

La Sp94 è un’arteria strategica del territorio. Collega Perdifumo e gli altri comuni dell’interno alla costa. Diverse frazioni di Montecorice come Cosentini, Fornelli, Zoppi e la stessa Ortodonico sono raggiungibili attraverso la provinciale. I residenti, attualmente, sono costretti a transitare per lunghe vie alternative che comportano tempi di percorrenza più lunghi.

La Sp94, da anni ormai presenta non poche criticità. Non solo tratti dissestati. La strada ha subito anche il crollo di un ponticello in località Molinara. Nel quadrivio di Centro Assunta le richieste di maggiori attenzione per il territorio sono rimaste quasi sempre senza risposte.

Le richieste dei residenti

Molti cittadini sono costretti a lunghe e tortuose vie alternative per raggiungere i luoghi di lavoro o le scuole. I lavori avviati dalla Provincia consentiranno almeno in parte di risolvere i disagi.