Cilento: riaperta alla balneazione la spiaggia dei Francesi

La spiaggia del Marcellino, o spiaggia dei Francesi, ricadente tra i comuni di San Giovanni a Piro e di Marina di Camerota, è stata riaperta alla balneazione. La chiusura della spiaggia era stata disposta il 2 agosto 2022, a seguito della caduta di un sasso che aveva colpito e ferito un turista mentre era in un ristorante nelle vicinanze. In seguito all’ordinanza di interdizione, il Comune di San Giovanni a Piro ha eseguito i lavori di manutenzione e messa in sicurezza del costone roccioso incombente sulla spiaggia.

Il provvedimento

Nell’ordinanza che consente nuovamente l’accesso alla spiaggia si legge che “il rischio di caduta materiale lapideo potenzialmente pericoloso per la pubblica e privata incolumità per l’immediato periodo è da ritenersi da escludere”.

La revoca dell’ordinanza del 2 agosto 2022 è valida esclusivamente per il territorio che ricade nel comune di San Giovanni a Piro.

La spiaggia del Marcellino

La spiaggia dei Francesi è una delle più belle e apprezzate della costa cilentana. Si tratta di una piccola spiaggia di ciottoli bianchi, circondata da alte scogliere.

La spiaggia è raggiungibile via mare o via terra, attraverso un sentiero che parte dal paese di San Giovanni a Piro.

La riapertura della spiaggia è una buona notizia per i turisti e gli abitanti della zona, che potranno finalmente tornare a godersi questo splendido tratto di costa.